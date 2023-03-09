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РБК: экс-гендиректор «Аэрофлота» Полубояринов начал работать в «Ростехе»

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Михаил Полубояринов, занимавший должность гендиректора «Аэрофлота» в ноябре 2020 г. – марте 2022 г., перешел на работу в госкорпорацию «Ростех», сообщил РБК.

«Он занимает высокую управленческую должность и будет заниматься вопросами финансового обеспечения деятельности всей группы компаний, входящих в «Ростех», – рассказал источник издания.

Собеседник РБК в одной из дочерних компаний «Ростеха» утверждает, что Полубояринов стал советником главы госкорпорации Сергея Чемезова. Пресс-служба «Ростеха» не стала комментировать эту информацию, сам Полубояринов не ответил на вопросы журналистов.

О том, что Полубояринов, попавший под санкции Евросоюза, покинул свой пост гендиректора «Аэрофлота», стало известно в марте 2022 г. Министр транспорта Виталий Савельев так тогда прокомментировал его уход перед сенаторами: «Вы знаете, так бывает, что люди не могут в стрессовых условиях работать. Есть условия мирного времени, а стрессовые условия требуют принятия решений очень быстрых».

Преемником Полубояринова стал бывший глава авиакомпании «Россия» Сергей Александровский. Вскоре после этого в компании начались кадровые перестановки. При этом Савельев тогда говорил, что экс-глава «Аэрофлота» займет пост заместителя гендиректора одной из госкомпаний. По информации РБК, речь шла о «Почте России», но назначение так и не произошло.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных