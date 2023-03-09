РБК: экс-гендиректор «Аэрофлота» Полубояринов начал работать в «Ростехе»
«Он занимает высокую управленческую должность и будет заниматься вопросами финансового обеспечения деятельности всей группы компаний, входящих в «Ростех», – рассказал источник издания.
Собеседник РБК в одной из дочерних компаний «Ростеха» утверждает, что Полубояринов стал советником главы госкорпорации Сергея Чемезова. Пресс-служба «Ростеха» не стала комментировать эту информацию, сам Полубояринов не ответил на вопросы журналистов.
О том, что Полубояринов, попавший под санкции Евросоюза, покинул свой пост гендиректора «Аэрофлота», стало известно в марте 2022 г. Министр транспорта Виталий Савельев так тогда прокомментировал его уход перед сенаторами: «Вы знаете, так бывает, что люди не могут в стрессовых условиях работать. Есть условия мирного времени, а стрессовые условия требуют принятия решений очень быстрых».
Преемником Полубояринова стал бывший глава авиакомпании «Россия» Сергей Александровский. Вскоре после этого в компании начались кадровые перестановки. При этом Савельев тогда говорил, что экс-глава «Аэрофлота» займет пост заместителя гендиректора одной из госкомпаний. По информации РБК, речь шла о «Почте России», но назначение так и не произошло.