Власти Калужской области сообщили о штатном режиме работы завода Continental
Шинный завод немецкой Continental в Калуге функционирует в штатном режиме, сообщил заместитель губернатора Калужской области Владимир Попов в своем Telegram-канале.
«Шинный завод компании "Континентал" в Калуге продолжает работать в штатном режиме, выполняя все свои обязательства перед сотрудниками и клиентами. Вся номенклатура продукции выпускается в полном объеме», – написал он.
Накануне – 8 марта – генеральный директор Continental Николай Сетцер заявил, что компания будет стремиться к контролируемому уходу с рынка России. Уточнялось, что на ее деятельность в 2022 г. повлияли последствия боевых действий на Украине, ограничения из-за пандемии коронавируса в Китае, продолжающийся дефицит полупроводников, а также дополнительные расходы в размере 3,3 млрд евро в результате повышения цен на сырье, энергоносители и логистику.
Сетцер добавил, что компания по итогам года понесла убытки в размере 850 млн евро, в России, в частности, в результате санкций были обесценены активы на сумму около 87 млн евро.
Continental приостановил производство шин в Калуге после начала спецоперации на Украине. 20 апреля 2022 г. Reuters сообщило со ссылкой на заявление компании, что завод в Калуге временно возобновил работу для удовлетворения локального спроса. Затем губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что завод с 1 августа 2022 г. возобновит работу в объеме, который позволит удовлетворить потребности рынка.
После начала СВО российские шинные заводы начали останавливать работу из-за проблем с логистикой. Прекратили выпуск Michelin, Bridgestone и Continental, а компания Pirelli сообщила о снижении объемов производства в России до уровня, необходимого для обеспечения обязательств перед сотрудниками. Финская Nokian Tyres предупредила, что санкции ЕС затруднят продажу шин в России. Однако позже некоторые предприятия все же возобновили производство.