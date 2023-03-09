Власти Калужской области сообщили о штатном режиме работы завода Continental

Накануне – 8 марта – генеральный директор Continental Николай Сетцер заявил, что компания будет стремиться к контролируемому уходу с рынка России. Уточнялось, что на ее деятельность в 2022 г. повлияли последствия боевых действий на Украине, ограничения из-за пандемии коронавируса в Китае, продолжающийся дефицит полупроводников, а также дополнительные расходы в размере 3,3 млрд евро в результате повышения цен на сырье, энергоносители и логистику.