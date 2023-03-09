«Известия» узнали о сокращении поставок «серых» смартфонов в Россию

Как рассказали изданию несколько продавцов телефонов на одном из крупнейших московских радиорынков, из-за сокращения нелегальных поставок возник дефицит таких устройств, а цены на них уже выросли на 3000-4000 руб. В последствии их цена, вероятно, не будет отличаться от стоимости устройств, ввезенных в Россию по параллельному импорту. Запасы ранее ввезенных обходными путями устройств могут закончиться уже в этом месяце, утверждает один из продавцов.