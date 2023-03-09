«Известия» узнали о сокращении поставок «серых» смартфонов в Россию
Поставки «серых» смартфонов в Россию практически полностью остановились, пишет газета «Известия».
Как рассказали изданию несколько продавцов телефонов на одном из крупнейших московских радиорынков, из-за сокращения нелегальных поставок возник дефицит таких устройств, а цены на них уже выросли на 3000-4000 руб. В последствии их цена, вероятно, не будет отличаться от стоимости устройств, ввезенных в Россию по параллельному импорту. Запасы ранее ввезенных обходными путями устройств могут закончиться уже в этом месяце, утверждает один из продавцов.
Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин обратил внимание на то, что данную продукцию перестала пропускать таможня. Проблемы у серых поставщиков начались в феврале, после того как врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) был назначен Руслан Давыдов, отметил он.
Главной же причиной эксперт называет налаженный параллельный импорт, при котором обеспечивать предложение «любой ценой» не обязательно. Еще одной причиной мог стать резкий рост поставок «серых» смартфонов: в 2022 г. нелегально было ввезено около 7,8 млн гаджетов (до 30% от всех ввезенных в РФ) после 1,6 млн в 2021 г. (около 5% от всех поставок).
В самой ФТС отметили, что ведут работу по борьбе с нелегальными поставками в плановом режиме.
После начала спецоперации России на Украине крупнейшие производители техники приостановили деятельность в России. 2 марта 2022 г. Apple ограничила ввоз продукции, продажи и работу Apple Pay в России. Аналогичное решение о приостановке поставок приняли южнокорейские компании LG и Samsung. Кроме того, из-за проблем с логистикой и ценообразованием в начале марта почти вдвое сократились поставки китайских Xiaomi, Huawei и Oppo.
Как писали ранее «Ведомости», в 2022 г. средняя цена смартфона упала почти на 20% до отметки ниже 20 000 руб. За год показатель снизился с 23 300 до 19 200 руб., говорится в исследовании GS Group. По подсчетам Telecom Daily, средняя цена смартфона в прошлом году составила 19 500 руб., тогда как годом ранее она была на 15% выше.
В прошлом году по сравнению с предыдущим годом импорт iPhone в Россию в штучном выражении сократился вдвое, а гаджетов Samsung – втрое. Но снижение коснулось не только премиальных марок телефонов. Количество всех проданных смартфонов на российском рынке упало на 18% с 30 млн до 24,5 млн, следует из статистики Telecom Daily.