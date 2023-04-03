«Интерфакс»: Louis Dreyfus сообщила о прекращении экспорта российского зерна

После этих сообщений в Минсельхозе заверили, что решение зарубежных трейдеров не повлияет на показатели экспорта российского зерна, все перевалочные мощности будут сохранены и продолжат работать в штатном режиме. Также в ведомстве отметили, что российский рынок открыт для добросовестных зарубежных компаний, работа которых направлена на развитие экспортных возможностей отечественного АПК.