«Интерфакс»: Louis Dreyfus сообщила о прекращении экспорта российского зерна
Louis Dreyfus прекратит экспорт российского зерна с 1 июля 2023 г. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на письмо гендиректора ООО «Компания Луис Дрейфус Восток» Пауло Гладчука на имя первого замминистра сельского хозяйства Оксаны Лут. В Минсельхозе получение письма подтвердили.
«В условиях нарастающих сложностей при экспорте зерна настоящим подтверждаем, что группа LDC прекратит экспорт зерна из России с 1 июля 2023 г.», – сказано в тексте письма.
Это не первый трейдер, который принимает решение отказаться от экспорта российского зерна. 30 марта в Минсельхозе сообщили, что получили уведомление от Viterra о прекращении экспортной деятельности в России с 1 июля.
29 марта стало известно, что с 1 июля российское подразделение американского крупнейшего поставщика зерна Cargill также прекратит экспорт продукции из России. В письме уточнили, что все обязательства, которые были взяты на текущий сезон, будут выполнены в полном объеме к концу июня.
После этих сообщений в Минсельхозе заверили, что решение зарубежных трейдеров не повлияет на показатели экспорта российского зерна, все перевалочные мощности будут сохранены и продолжат работать в штатном режиме. Также в ведомстве отметили, что российский рынок открыт для добросовестных зарубежных компаний, работа которых направлена на развитие экспортных возможностей отечественного АПК.