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«Интерфакс»: Louis Dreyfus сообщила о прекращении экспорта российского зерна

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Louis Dreyfus прекратит экспорт российского зерна с 1 июля 2023 г. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на письмо гендиректора ООО «Компания Луис Дрейфус Восток» Пауло Гладчука на имя первого замминистра сельского хозяйства Оксаны Лут. В Минсельхозе получение письма подтвердили. 

«В условиях нарастающих сложностей при экспорте зерна настоящим подтверждаем, что группа LDC прекратит экспорт зерна из России с 1 июля 2023 г.», – сказано в тексте письма.

Это не первый трейдер, который принимает решение отказаться от экспорта российского зерна. 30 марта в Минсельхозе сообщили, что получили уведомление от Viterra о прекращении экспортной деятельности в России с 1 июля. 

29 марта стало известно, что с 1 июля российское подразделение американского крупнейшего поставщика зерна Cargill также прекратит экспорт продукции из России. В письме уточнили, что все обязательства, которые были взяты на текущий сезон, будут выполнены в полном объеме к концу июня.

После этих сообщений в Минсельхозе заверили, что решение зарубежных трейдеров не повлияет на показатели экспорта российского зерна, все перевалочные мощности будут сохранены и продолжат работать в штатном режиме. Также в ведомстве отметили, что российский рынок открыт для добросовестных зарубежных компаний, работа которых направлена на развитие экспортных возможностей отечественного АПК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных