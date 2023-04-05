«Коммерсантъ» узнал о решении PickPoint прекратить работу в России

Как отмечает «Коммерсантъ», трудности у сервиса с клиентами и контрагентами возникли еще в конце 2022 г. С начала 2023 г. к компании были поданы иски более чем на 433 млн руб. По оценке газеты, общая сумма требований составляет почти 730 млн руб.