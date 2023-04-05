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«Коммерсантъ» узнал о решении PickPoint прекратить работу в России

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Логистический сервис PickPoint прекращает работу в России. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на логистическом рынке и письмо гендиректора PickPoint Надежды Романовой для партнеров, оказавшееся в распоряжении газеты.

В обращении к партнерам Романова говорит, что решение о прекращении работы в России связано с финансовыми сложностями: уход западных ритейлеров привел к снижению оборота компании, также стало невозможно финансирование от западных инвесторов. 

PickPoint перестал принимать грузы от юридических и физических лиц 4 апреля, следует из письма. При этом все недоставленные и невостребованные посылки будут возвращены клиентам до конца месяца. В PickPoint комментировать ситуацию отказались.

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Как отмечает «Коммерсантъ», трудности у сервиса с клиентами и контрагентами возникли еще в конце 2022 г. С начала 2023 г. к компании были поданы иски более чем на 433 млн руб. По оценке газеты, общая сумма требований составляет почти 730 млн руб.

Сеть самовывоза PickPoint насчитывает 6000 постаматов и 4500 пунктов выдачи заказов в 657 населенных пунктах России. В феврале на сайте и приложении сервиса стало невозможно оставить заявку на отправку посылок из большинства населенных пунктов страны, пользователи также жаловались на неработающие постаматы. Позже в компании сообщили, что все проблемы были устранены, но клиенты продолжают жаловаться на работу сервиса в соцсетях, отмечает газета.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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