«Коммерсантъ» узнал о решении PickPoint прекратить работу в России
Логистический сервис PickPoint прекращает работу в России. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на логистическом рынке и письмо гендиректора PickPoint Надежды Романовой для партнеров, оказавшееся в распоряжении газеты.
В обращении к партнерам Романова говорит, что решение о прекращении работы в России связано с финансовыми сложностями: уход западных ритейлеров привел к снижению оборота компании, также стало невозможно финансирование от западных инвесторов.
PickPoint перестал принимать грузы от юридических и физических лиц 4 апреля, следует из письма. При этом все недоставленные и невостребованные посылки будут возвращены клиентам до конца месяца. В PickPoint комментировать ситуацию отказались.
Как отмечает «Коммерсантъ», трудности у сервиса с клиентами и контрагентами возникли еще в конце 2022 г. С начала 2023 г. к компании были поданы иски более чем на 433 млн руб. По оценке газеты, общая сумма требований составляет почти 730 млн руб.
Сеть самовывоза PickPoint насчитывает 6000 постаматов и 4500 пунктов выдачи заказов в 657 населенных пунктах России. В феврале на сайте и приложении сервиса стало невозможно оставить заявку на отправку посылок из большинства населенных пунктов страны, пользователи также жаловались на неработающие постаматы. Позже в компании сообщили, что все проблемы были устранены, но клиенты продолжают жаловаться на работу сервиса в соцсетях, отмечает газета.