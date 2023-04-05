Cisco уничтожила оборудование на 1,86 млрд рублей из-за прекращения продаж в России

Cisco Systems объявила о приостановке всех продаж в России в марте 2022 г. после начала спецоперации на Украине, а в июне стало известно о намерении компании полностью уйти с российского и белорусского рынков. При этом в компании пообещали, что будут финансово поддерживать сотрудников до окончательного ухода из обеих стран.