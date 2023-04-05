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Cisco уничтожила оборудование на 1,86 млрд рублей из-за прекращения продаж в России

Ведомости

Американский разработчик сетевого оборудования и программного обеспечения Cisco Systems в январе «физически уничтожил» свои материально-производственные запасы в России на сумму 1,86 млрд руб. из-за прекращения продаж продукции в России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на бухгалтерскую отчетность российского юрлица Cisco.

«[Материально-производственные] запасы были физически уничтожены в январе 2023 г., в связи с чем по состоянию на 31 декабря 2022 г. был начислен резерв под снижение стоимости в полной сумме стоимости запасов – 1,864 млрд руб.», – сказано в документах. 

Уточняется, что уничтожению подлежали эксплуатационные запчасти, которые были куплены по договору с нидерландской структурой — Cisco Systems International B.V., а также IT-оборудование. Помимо этого, было уничтожено  имущество российского подразделения Cisco на 1 млн руб., в том числе транспортные средства, офисная мебель, техника и демонстрационное оборудование.

Согласно тексту отчетности, решение об утилизации было принято в августе 2022 г. из-за прекращения продаж в России, а также из-за невозможности реэкспорта. Трудовые договоры были также расторгнуты в июле-августе 2022 г., работники получили выплаты в размере 190,6 млн руб. 

Cisco Systems объявила о приостановке всех продаж в России в марте 2022 г. после начала спецоперации на Украине, а в июне стало известно о намерении компании полностью уйти с российского и белорусского рынков. При этом в компании пообещали, что будут финансово поддерживать сотрудников до окончательного ухода из обеих стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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