Cisco уничтожила оборудование на 1,86 млрд рублей из-за прекращения продаж в России
Американский разработчик сетевого оборудования и программного обеспечения Cisco Systems в январе «физически уничтожил» свои материально-производственные запасы в России на сумму 1,86 млрд руб. из-за прекращения продаж продукции в России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на бухгалтерскую отчетность российского юрлица Cisco.
«[Материально-производственные] запасы были физически уничтожены в январе 2023 г., в связи с чем по состоянию на 31 декабря 2022 г. был начислен резерв под снижение стоимости в полной сумме стоимости запасов – 1,864 млрд руб.», – сказано в документах.
Уточняется, что уничтожению подлежали эксплуатационные запчасти, которые были куплены по договору с нидерландской структурой — Cisco Systems International B.V., а также IT-оборудование. Помимо этого, было уничтожено имущество российского подразделения Cisco на 1 млн руб., в том числе транспортные средства, офисная мебель, техника и демонстрационное оборудование.
Согласно тексту отчетности, решение об утилизации было принято в августе 2022 г. из-за прекращения продаж в России, а также из-за невозможности реэкспорта. Трудовые договоры были также расторгнуты в июле-августе 2022 г., работники получили выплаты в размере 190,6 млн руб.
Cisco Systems объявила о приостановке всех продаж в России в марте 2022 г. после начала спецоперации на Украине, а в июне стало известно о намерении компании полностью уйти с российского и белорусского рынков. При этом в компании пообещали, что будут финансово поддерживать сотрудников до окончательного ухода из обеих стран.