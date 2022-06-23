Разработчик ПО Cisco уходит из России и Белоруссии

4 марта разработчик ПО сообщил, что приостанавливает бизнес-операции в России и Белоруссии из-за боевых действий на Украине. В письме гендиректора компании Чака Роббинса сотрудникам говорилось, что Cisco продолжит уделять внимание поддержке своих украинских сотрудников, клиентов и партнеров, предоставляя гуманитарную помощь и активизируя свои усилия по защите украинских организаций от киберугроз.