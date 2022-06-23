Разработчик ПО Cisco уходит из России и Белоруссии
Американский разработчик сетевого оборудования и программного обеспечения Cisco Systems принял решение об уходе с рынков России и Белоруссии, сообщило агентство Reuters.
На этот шаг Cisco подтолкнул уход из России других западных компаний.
4 марта разработчик ПО сообщил, что приостанавливает бизнес-операции в России и Белоруссии из-за боевых действий на Украине. В письме гендиректора компании Чака Роббинса сотрудникам говорилось, что Cisco продолжит уделять внимание поддержке своих украинских сотрудников, клиентов и партнеров, предоставляя гуманитарную помощь и активизируя свои усилия по защите украинских организаций от киберугроз.
С начала спецоперации на Украине многие западные компании ограничили деятельность на российском рынке или полностью с него ушли. Среди разработчиков ПО и производителей компьютерной техники продажи в России приостановили Intel, Dell, Canon, Samsung, HP, Epson, Acer и др.