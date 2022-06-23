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Разработчик ПО Cisco уходит из России и Белоруссии

Ведомости

Американский разработчик сетевого оборудования и программного обеспечения Cisco Systems принял решение об уходе с рынков России и Белоруссии, сообщило агентство Reuters.

На этот шаг Cisco подтолкнул уход из России других западных компаний.

4 марта разработчик ПО сообщил, что приостанавливает бизнес-операции в России и Белоруссии из-за боевых действий на Украине. В письме гендиректора компании Чака Роббинса сотрудникам говорилось, что Cisco продолжит уделять внимание поддержке своих украинских сотрудников, клиентов и партнеров, предоставляя гуманитарную помощь и активизируя свои усилия по защите украинских организаций от киберугроз.

С начала спецоперации на Украине многие западные компании ограничили деятельность на российском рынке или полностью с него ушли. Среди разработчиков ПО и производителей компьютерной техники продажи в России приостановили Intel, Dell, Canon, Samsung, HP, Epson, Acer и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных