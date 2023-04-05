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Продажи «АвтоВАЗа» увеличились на 90% в марте

Ведомости

Продажи отечественного концерна «АвтоВАЗ» в России в марте выросли на 89,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается на сайте автоконцерна. 

Уточняется, что по итогам марта было продано 23 335 автомобилей Lada. Общий объем продаж за первый квартал увеличился на 21,9% по сравнению с первыми тремя месяцами 2022 г., всего за этот период было продано 64 240 автомобилей. 

По информации «АвтоВАЗа», в марте чаще всего покупали автомобили Lada Granta (16 254 машины, +373,5% по сравнению с мартом 2022 г.), Niva Legend (2703 автомобиля, +212,1%) и Niva Travel (3721 автомобиль, +83,1%). 

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил о планах начать продажи Lada Vesta нового поколения во втором квартале 2023 г. Соколов также напомнил, что производственная площадка Lada в Санкт-Петербурге также будет запущена во втором квартале.

7 февраля «АвтоВАЗ» закрыл сделку по покупке бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге. Тогда Соколов подтвердил планы наладить производство автомобилей Lada на этом заводе. По его словам, сборка начнется во втором полугодии этого года. Объем выпуска в 2023 г. составит до 10 000 автомобилей, в дальнейшем он может быть увеличен. К 2024-2027 гг. планируется локализовать производство автомобилей.

11 октября 2022 г. Минпромторг сообщил о передаче 100% активов Nissan в России «Ниссан мэнуфэкчуринг рус», в том числе завода в Санкт-Петербурге, подведомственному Минпромторгу Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ). Уточнялось, что послепродажным обслуживанием автомобилей и поставкой запчастей будет заниматься «АвтоВАЗ». В конце ноября завод перешел в собственность НАМИ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных