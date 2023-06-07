«Коммерсантъ» сообщил о проблемах с оплатой поставок электроники

Банки блокируют оплату от российских компаний по коду товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) 8542, а также оплаты по поставкам телекоммуникационного оборудования последнего поколения. Глава Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич подтвердил, что некоторые компании сталкиваются с проблемами при оплате. Он также отметил, что не все банки блокируют транзакции, а сами поставщики используют иные способы оплаты.