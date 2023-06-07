«Коммерсантъ» сообщил о проблемах с оплатой поставок электроники
На рынке электроники участились случаи блокировки оплаты по товарной номенклатуре за серверы и микросхемы казахскими, армянскими и гонконгскими банками. Об этом со ссылкой на источники в отрасли пишет «Коммерсантъ».
Банки блокируют оплату от российских компаний по коду товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) 8542, а также оплаты по поставкам телекоммуникационного оборудования последнего поколения. Глава Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич подтвердил, что некоторые компании сталкиваются с проблемами при оплате. Он также отметил, что не все банки блокируют транзакции, а сами поставщики используют иные способы оплаты.
Источник газеты объясняет сложности введением 10 пакета санкций США и угрозами со стороны Штатов. В этой ситуации российским компаниям придется ввозить компоненты либо под другими кодами, либо же поставлять технику целиком, предупредил собеседник.
Гендиректор логистической компании «Оптималог» Георгий Властопуло рассказал, что казахские банки ужесточили контроль над операциями, которые предполагают оплату любых подсанкционных товаров. Он отметил, что через третьи страны закупать компоненты становится сложнее, и предрек дефицит такой продукции через полгода–год.
В мае министерство финансов США внесло в санкционный список порядка 30 компаний – импортеров и производителей электроники, которые поставляли товары в Россию или занимались их производством на российской территории.