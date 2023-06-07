Газета
Бизнес

«Коммерсантъ» сообщил о проблемах с оплатой поставок электроники

Ведомости

На рынке электроники участились случаи блокировки оплаты по товарной номенклатуре за серверы и микросхемы казахскими, армянскими и гонконгскими банками. Об этом со ссылкой на источники в отрасли пишет «Коммерсантъ».

Банки блокируют оплату от российских компаний по коду товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) 8542, а также оплаты по поставкам телекоммуникационного оборудования последнего поколения. Глава Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич подтвердил, что некоторые компании сталкиваются с проблемами при оплате. Он также отметил, что не все банки блокируют транзакции, а сами поставщики используют иные способы оплаты.

Источник газеты объясняет сложности введением 10 пакета санкций США и угрозами со стороны Штатов. В этой ситуации российским компаниям придется ввозить компоненты либо под другими кодами, либо же поставлять технику целиком, предупредил собеседник.

Гендиректор логистической компании «Оптималог» Георгий Властопуло рассказал, что казахские банки ужесточили контроль над операциями, которые предполагают оплату любых подсанкционных товаров. Он отметил, что через третьи страны закупать компоненты становится сложнее, и предрек дефицит такой продукции через полгода–год.

В мае министерство финансов США внесло в санкционный список порядка 30 компаний – импортеров и производителей электроники, которые поставляли товары в Россию или занимались их производством на российской территории.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных