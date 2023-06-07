Иран намерен создать газовый хаб при участии России, Туркмении и Катара
Иран планирует создать газовый хаб в промышленном районе Эселуйе на берегу Персидского залива при участии России, Туркмении и Катара, сообщил министр нефти Джавад Оуджи.
«У нас вторые по величине запасы газа в мире, при сотрудничестве с Россией, Катаром и Туркменией мы планируем создать газовый хаб в Эселуйе», – сказал он (цитата по Tasnim).
В середине мая Оуджи сообщал, что Тегеран обсуждает с Москвой сотрудничество по десяти нефтегазовым месторождениям. Как отметил тогда вице-премьер Александр Новак, работа по некоторым из них уже ведется, передавали «РИА Новости».
Замминистра нефти Мортеза Шахмирзаи заявил об интересе российского бизнеса в инвестировании в нефтегазопереработку в Иране, передает IRNA. При реализации инвестпроектов в этой области мощности нефтехимической промышленности Ирана будут увеличены с 92 млн т до 140 млн т, рассказал он.
В феврале сообщалось, что Иран предложил транспортировать туркменский и российский газ потребителям в любом направлении, включая Южную Азию.
В октябре 2022 г. глава иранской компании по газовому инжинирингу и развитию (IGEDC) Реза Новшади говорил, что Тегеран поставит Москве 40 газовых турбин в рамках соответствующего соглашения. По его словам, 85% оборудования и объектов, необходимых для функционирования газовой отрасли, производятся на территории Ирана. Агентство Fars со ссылкой на отчет министерства нефти Ирана тогда сообщало, что страна собирается закупать у России 9 млн куб. м газа ежедневно.