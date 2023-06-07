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Иран намерен создать газовый хаб при участии России, Туркмении и Катара

Ведомости

Иран планирует создать газовый хаб в промышленном районе Эселуйе на берегу Персидского залива при участии России, Туркмении и Катара, сообщил министр нефти Джавад Оуджи.

«У нас вторые по величине запасы газа в мире, при сотрудничестве с Россией, Катаром и Туркменией мы планируем создать газовый хаб в Эселуйе», – сказал он (цитата по Tasnim).

В середине мая Оуджи сообщал, что Тегеран обсуждает с Москвой сотрудничество по десяти нефтегазовым месторождениям. Как отметил тогда вице-премьер Александр Новак, работа по некоторым из них уже ведется, передавали «РИА Новости».

Замминистра нефти Мортеза Шахмирзаи заявил об интересе российского бизнеса в инвестировании в нефтегазопереработку в Иране, передает IRNA. При реализации инвестпроектов в этой области мощности нефтехимической промышленности Ирана будут увеличены с 92 млн т до 140 млн т, рассказал он.

В феврале сообщалось, что Иран предложил транспортировать туркменский и российский газ потребителям в любом направлении, включая Южную Азию. 

В октябре 2022 г. глава иранской компании по газовому инжинирингу и развитию (IGEDC) Реза Новшади говорил, что Тегеран поставит Москве 40 газовых турбин в рамках соответствующего соглашения. По его словам, 85% оборудования и объектов, необходимых для функционирования газовой отрасли, производятся на территории Ирана. Агентство Fars со ссылкой на отчет министерства нефти Ирана тогда сообщало, что страна собирается закупать у России 9 млн куб. м газа ежедневно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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