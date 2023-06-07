Иран намерен создать газовый хаб при участии России, Туркмении и Катара

В октябре 2022 г. глава иранской компании по газовому инжинирингу и развитию (IGEDC) Реза Новшади говорил, что Тегеран поставит Москве 40 газовых турбин в рамках соответствующего соглашения. По его словам, 85% оборудования и объектов, необходимых для функционирования газовой отрасли, производятся на территории Ирана. Агентство Fars со ссылкой на отчет министерства нефти Ирана тогда сообщало, что страна собирается закупать у России 9 млн куб. м газа ежедневно.