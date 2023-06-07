Титов поддержал законопроект о снижении размеров штрафов для бизнеса

Титов отметил, что с точки зрения финансового веса для бизнеса особенно значимо предложение уменьшить размер штрафа за таможенные правонарушения. «Сейчас он может колебаться от 1/2 до двух размеров стоимости партии товара, «Новые люди» предлагают сократить разброс с 1/4 до однократной стоимости. В условиях новой логистики импортерам как раз нужен глоток свежего воздуха», – заявил бизнес-омбудсмен.