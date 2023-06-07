Титов поддержал законопроект о снижении размеров штрафов для бизнеса
Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов поддержал проект поправок в КоАП, предусматривающий снижение штрафов для бизнеса. Об этом Титов сообщил в своем Telegram-канале.
Законопроект затрагивает 17 «предпринимательских статей» КоАП, по которым предлагается снизить штрафы в два раза, а также отменить административное приостановление деятельности. Его разработкой занимались депутаты Госдумы от «Новых людей».
«Конечно, очень многое будет зависеть от того, какой отзыв на законопроект даст правительство. Сейчас оно собирает позицию ведомств и институтов. Я, как уполномоченный, проект поддержал», – написал Титов.
Поправки необходимы, чтобы у предпринимателей было больше свободных средств для поддержания и увеличения рабочих мест, утверждают авторы законопроекта.
Титов отметил, что с точки зрения финансового веса для бизнеса особенно значимо предложение уменьшить размер штрафа за таможенные правонарушения. «Сейчас он может колебаться от 1/2 до двух размеров стоимости партии товара, «Новые люди» предлагают сократить разброс с 1/4 до однократной стоимости. В условиях новой логистики импортерам как раз нужен глоток свежего воздуха», – заявил бизнес-омбудсмен.
По словам Титова, бизнес будет рад, если «сократится возможность использования такой «административной дубины», как приостановление деятельности», так как у контрольно-надзорных органов и без этого есть средства воздействия на предпринимателей.
В мае президент России Владимир Путин рекомендовал Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП) к 1 июня представить предложения по снижению давления на бизнес. До этого в марте РСПП подготовил комплекс мер по снижению уголовного и административного давления на бизнес. В частности, речь идет о декриминализации нарушений по 10 статьям.