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Бизнес

Титов поддержал законопроект о снижении размеров штрафов для бизнеса

Ведомости

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов поддержал проект поправок в КоАП, предусматривающий снижение штрафов для бизнеса. Об этом Титов сообщил в своем Telegram-канале.

Законопроект затрагивает 17 «предпринимательских статей» КоАП, по которым предлагается снизить штрафы в два раза, а также отменить административное приостановление деятельности. Его разработкой занимались депутаты Госдумы от «Новых людей».

«Конечно, очень многое будет зависеть от того, какой отзыв на законопроект даст правительство. Сейчас оно собирает позицию ведомств и институтов. Я, как уполномоченный, проект поддержал», – написал Титов.

Поправки необходимы, чтобы у предпринимателей было больше свободных средств для поддержания и увеличения рабочих мест, утверждают авторы законопроекта.

Титов отметил, что с точки зрения финансового веса для бизнеса особенно значимо предложение уменьшить размер штрафа за таможенные правонарушения. «Сейчас он может колебаться от 1/2 до двух размеров стоимости партии товара, «Новые люди» предлагают сократить разброс с 1/4 до однократной стоимости. В условиях новой логистики импортерам как раз нужен глоток свежего воздуха», – заявил бизнес-омбудсмен.

По словам Титова, бизнес будет рад, если «сократится возможность использования такой «административной дубины», как приостановление деятельности», так как у контрольно-надзорных органов и без этого есть средства воздействия на предпринимателей.

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В мае президент России Владимир Путин рекомендовал Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП) к 1 июня представить предложения по снижению давления на бизнес. До этого в марте РСПП подготовил комплекс мер по снижению уголовного и административного давления на бизнес. В частности, речь идет о декриминализации нарушений по 10 статьям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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