В России утроилось число выданных льготных кредитов для МСП с 2020 года
При этом в денежном выражении объем таких кредитов вырос с 1,29 трлн руб. в 2020 г. до 1,31 трлн руб. в 2022 г. Господдержка покрыла 23% объема и 35% количества всех кредитов, которые получил малый и средний бизнес за это время.
Действие нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» завершается в следующем году. В конце мая министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что для качественных изменений малого бизнеса нужно сконцентрировать усилия на четырех приоритетных направлениях.
Этими направлениями являются поддержка начинающих предпринимателей, растущие МСП, растущие МСП из приоритетных отраслей – обрабатывающая промышленность, IT, инжиниринговые центры, малые технологические компании, туризм. Еще одним приоритетом является категория МСП+, то есть юрлица, которые преодолели рубеж среднего бизнеса и продолжают развиваться.
26 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что малый бизнес в России показал себя с лучшей стороны на фоне санкций, продемонстрировав трудолюбие и любовь к стране. Мишустин также отметил, что малый и средний бизнес в России «неплохо» адаптировался к санкциям, о чем свидетельствует рост числа регистрируемых компаний.