В России утроилось число выданных льготных кредитов для МСП с 2020 года

Число льготных кредитов, выданных малому и среднему бизнесу в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», составило около 136 100 в 2022 г., что более чем в три раза больше, чем в 2020 г. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на доклад Корпорации МСП, представленный в Совфеде.