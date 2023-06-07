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В России утроилось число выданных льготных кредитов для МСП с 2020 года

Ведомости

Число льготных кредитов, выданных малому и среднему бизнесу в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», составило около 136 100 в 2022 г., что более чем в три раза больше, чем в 2020 г. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на доклад Корпорации МСП, представленный в Совфеде.

При этом в денежном выражении объем таких кредитов вырос с 1,29 трлн руб. в 2020 г. до 1,31 трлн руб. в 2022 г. Господдержка покрыла 23% объема и 35% количества всех кредитов, которые получил малый и средний бизнес за это время.

Действие нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» завершается в следующем году. В конце мая министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что для качественных изменений малого бизнеса нужно сконцентрировать усилия на четырех приоритетных направлениях.

Этими направлениями являются поддержка начинающих предпринимателей, растущие МСП, растущие МСП из приоритетных отраслей – обрабатывающая промышленность, IT, инжиниринговые центры, малые технологические компании, туризм. Еще одним приоритетом является категория МСП+, то есть юрлица, которые преодолели рубеж среднего бизнеса и продолжают развиваться.

26 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что малый бизнес в России показал себя с лучшей стороны на фоне санкций, продемонстрировав трудолюбие и любовь к стране. Мишустин также отметил, что малый и средний бизнес в России «неплохо» адаптировался к санкциям, о чем свидетельствует рост числа регистрируемых компаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных