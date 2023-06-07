Шульгинов призвал энергокомпании начать работу в новых регионах в кратчайшие сроки
Энергетические компании должны запустить работу своих филиалов в новых регионах «в кратчайшие сроки». Об этом заявил министр энергетики Николай Шульгинов по итогам встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.
«Компании должны в кратчайшие сроки завершить подготовку и запустить полноценную работу филиалов в новых регионах для восстановления поврежденной инфраструктуры и обеспечения стабильного энергоснабжения потребителей», – сказал министр, его слова приводит пресс-служба ведомства.
Шульгинов также отметил, что работа по восстановлению и развитию топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в четырех регионах должна быть одновременно направлена на подготовку к предстоящему осенне-зимнему периоду. «Запланированы ремонт и восстановление 69 объектов электросетевой инфраструктуры и 86 объектов газовой, поставка оборудования и материалов для пополнения аварийного резерва и 37 единиц спецтехники», – уточнил он.
5 апреля вице-премьер Марат Хуснуллин во время совещания с членами Совета безопасности заявил, что на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей было восстановлено 4000 энергетических объекта. Вице-премьер отметил, что главной задачей было обеспечение людей светом, газом, отоплением.
В ночь на 6 июня произошел прорыв Каховской ГЭС, в результате чего начался неконтролируемый сброс воды. Уровень подъема реки Днепр составил около 11 м. Изначально режим чрезвычайной ситуации был введен в Новокаховском городском округе, позже он распространился на всю Херсонскую область. 7 июня администрация округа сообщила, что уровень воды в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС начал снижаться.