Шульгинов призвал энергокомпании начать работу в новых регионах в кратчайшие сроки

В ночь на 6 июня произошел прорыв Каховской ГЭС, в результате чего начался неконтролируемый сброс воды. Уровень подъема реки Днепр составил около 11 м. Изначально режим чрезвычайной ситуации был введен в Новокаховском городском округе, позже он распространился на всю Херсонскую область. 7 июня администрация округа сообщила, что уровень воды в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС начал снижаться.