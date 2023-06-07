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Шульгинов призвал энергокомпании начать работу в новых регионах в кратчайшие сроки

Ведомости

Энергетические компании должны запустить работу своих филиалов в новых регионах «в кратчайшие сроки». Об этом заявил министр энергетики Николай Шульгинов по итогам встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.

«Компании должны в кратчайшие сроки завершить подготовку и запустить полноценную работу филиалов в новых регионах для восстановления поврежденной инфраструктуры и обеспечения стабильного энергоснабжения потребителей», – сказал министр, его слова приводит пресс-служба ведомства.

Шульгинов также отметил, что работа по восстановлению и развитию топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в четырех регионах должна быть одновременно направлена на подготовку к предстоящему осенне-зимнему периоду. «Запланированы ремонт и восстановление 69 объектов электросетевой инфраструктуры и 86 объектов газовой, поставка оборудования и материалов для пополнения аварийного резерва и 37 единиц спецтехники», – уточнил он.

5 апреля вице-премьер Марат Хуснуллин во время совещания с членами Совета безопасности заявил, что на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей было восстановлено 4000 энергетических объекта. Вице-премьер отметил, что главной задачей было обеспечение людей светом, газом, отоплением. 

Ранее по теме: Чем уникальна Каховская ГЭС

В ночь на 6 июня произошел прорыв Каховской ГЭС, в результате чего начался неконтролируемый сброс воды. Уровень подъема реки Днепр составил около 11 м. Изначально режим чрезвычайной ситуации был введен в Новокаховском городском округе, позже он распространился на всю Херсонскую область. 7 июня администрация округа сообщила, что уровень воды в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС начал снижаться. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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