В России с начала года увеличилось количество столкновений самолетов с птицами
В письме руководителя Росавиации Александра Нерадько говорится, что число столкновений, которые не привели к повреждению бортов, выросло до 244 случаев (рост на 7%). Кроме этого, отмечается рост случаев столкновений с другими животными, – по оценкам Нерадько, в 12 из 21 случаев самолетам приходилось уходить на второй круг.
Осенью прошлого года Росавиацией также была отмечена частота столкновений с птицами. В первые девять месяцев 2022 г. было зафиксировано 918 случаев (рост на 12%). Больше всего случаев произошло в середине лета, – по данным на июль, было зафиксировано 204 столкновения.
Известный случай авиакатастрофы из-за попадания птиц в механизм самолета произошел 15 августа 2019 г. Тогда самолет Airbus 321 «Уральских авиалиний» при взлете столкнулся со стаей чаек, в результате чего оба двигателя вышли из строя. Судно совершило экстренную посадку, командир корабля Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин посадили лайнер с убранными шасси в кукурузное поле в 1 км от аэропорта. Никто из 226 пассажиров и семи членов экипажа не погиб.
Нерадько еще в 2018 г. в письме своим региональным подчиненным назвал аэропорты, где на 100 000 взлетов/посадок чаще всего происходят столкновения с птицами. Наихудшей в 2017 г. была статистика аэропорта Абакана, в десятке худших также шесть южных гаваней, замыкало десятку «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково» были на 15-м и 16-м местах.