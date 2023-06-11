В России с начала года увеличилось количество столкновений самолетов с птицами

Нерадько еще в 2018 г. в письме своим региональным подчиненным назвал аэропорты, где на 100 000 взлетов/посадок чаще всего происходят столкновения с птицами. Наихудшей в 2017 г. была статистика аэропорта Абакана, в десятке худших также шесть южных гаваней, замыкало десятку «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково» были на 15-м и 16-м местах.