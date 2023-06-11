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В России с начала года увеличилось количество столкновений самолетов с птицами

Ведомости

Количество столкновений самолетов с птицами в России увеличилось на 82%. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные Росавиации.

В письме руководителя Росавиации Александра Нерадько говорится, что число столкновений, которые не привели к повреждению бортов, выросло до 244 случаев (рост на 7%). Кроме этого, отмечается рост случаев столкновений с другими животными, – по оценкам Нерадько, в 12 из 21 случаев самолетам приходилось уходить на второй круг.

Осенью прошлого года Росавиацией также была отмечена частота столкновений с птицами. В первые девять месяцев 2022 г. было зафиксировано 918 случаев (рост на 12%). Больше всего случаев произошло в середине лета, – по данным на июль, было зафиксировано 204 столкновения.

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Известный случай авиакатастрофы из-за попадания птиц в механизм самолета произошел 15 августа 2019 г. Тогда самолет Airbus 321 «Уральских авиалиний» при взлете столкнулся со стаей чаек, в результате чего оба двигателя вышли из строя. Судно совершило экстренную посадку, командир корабля Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин посадили лайнер с убранными шасси в кукурузное поле в 1 км от аэропорта. Никто из 226 пассажиров и семи членов экипажа не погиб.

Нерадько еще в 2018 г. в письме своим региональным подчиненным назвал аэропорты, где на 100 000 взлетов/посадок чаще всего происходят столкновения с птицами. Наихудшей в 2017 г. была статистика аэропорта Абакана, в десятке худших также шесть южных гаваней, замыкало десятку «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково» были на 15-м и 16-м местах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных