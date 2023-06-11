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Инвестор Джордж Сорос передаст свой бизнес стоимостью $25 млрд сыну Александру

Ведомости

Инвестор Джордж Сорос начал передачу своего бизнеса стоимостью $25 млрд младшему сыну Александру Соросу. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Александр рассказал, что они с отцом «думают одинаково, но преследуют разные цели». При этом, он более политически активный, чем его отец, и семейный бюджет он будет использовать для поддержки левых американских политиков.

Сорос-старший не планировал передавать управление семейным фондом кому-либо. Он из принципа не хотел передавать управление сыновьям, поскольку считал, что фондом должен заниматься тот, кто действительно с этим может справиться. Несмотря на это, Александр «завоевал доверие отца», заменяя его в поездках в организации по всему миру.

Младший сын Джорджа Сороса стал единственным членом семейства, у кого будет право контролировать фонд Soros Fund Management. Помимо этого, Александр является председателем совета директоров фондов «Открытое общество» (организация признана нежелательной на территории России).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных