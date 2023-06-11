Инвестор Джордж Сорос передаст свой бизнес стоимостью $25 млрд сыну Александру
Инвестор Джордж Сорос начал передачу своего бизнеса стоимостью $25 млрд младшему сыну Александру Соросу. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
Александр рассказал, что они с отцом «думают одинаково, но преследуют разные цели». При этом, он более политически активный, чем его отец, и семейный бюджет он будет использовать для поддержки левых американских политиков.
Сорос-старший не планировал передавать управление семейным фондом кому-либо. Он из принципа не хотел передавать управление сыновьям, поскольку считал, что фондом должен заниматься тот, кто действительно с этим может справиться. Несмотря на это, Александр «завоевал доверие отца», заменяя его в поездках в организации по всему миру.
Младший сын Джорджа Сороса стал единственным членом семейства, у кого будет право контролировать фонд Soros Fund Management. Помимо этого, Александр является председателем совета директоров фондов «Открытое общество» (организация признана нежелательной на территории России).