Инвестор Джордж Сорос передаст свой бизнес стоимостью $25 млрд сыну Александру

Сорос-старший не планировал передавать управление семейным фондом кому-либо. Он из принципа не хотел передавать управление сыновьям, поскольку считал, что фондом должен заниматься тот, кто действительно с этим может справиться. Несмотря на это, Александр «завоевал доверие отца», заменяя его в поездках в организации по всему миру.