Агротрейдеры Bunge и Viterra объявили о слиянии

Viterra – канадский зернотрейдер, которого Glencore приобрела в 2012 г. В 2016 г. доли в компании купили Совет по инвестициям в пенсионный план Канады и Корпорация по управлению инвестициями Британской Колумбии. 30 марта 2023 г. Министерство сельского хозяйства России получило уведомление от Viterra о прекращении экспортной деятельности в России с 1 июля.