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Агротрейдеры Bunge и Viterra объявили о слиянии

Ведомости

Агротрейдеры Bunge и Viterra заключили соглашение о слиянии. Об этом говорится в сообщении швейцарской компании Glencore plc.

«Результатом сделки станет более крупный и диверсифицированный бизнес со значительным синергетическим эффектом и потенциалом переоценки», – следует из сообщения.

Согласно соглашению, Glencore получит акции Bunge на $3,1 млрд. и $1 млрд наличными за 50% Viterra. В объединенной компании у Glencore будет 15%. Слияние будет завершено в середине 2024 г., если будут получены все необходимые разрешения регулирующих органов и одобрение акционеров Bunge.

Оценка Viterra после слияния составит $8,1 млрд, отмечают в Glencore. По словам генерального директора швейцарской компании Гэри Нэгла, объединенная группа станет ведущей компанией, специализирующейся на разработке решений для агробизнеса, которая сможет удовлетворить растущий мировой спрос.

Bloomberg пишет, что слияние компаний будет происходить в рамках сделки на $18 млрд, включая долг. Агентство отмечает, что в 2017 г. компания Viterra, которая ранее была Glencore Agriculture, предпринимала попытку по поглощению Bunge, но она была неудачной.

Viterra – канадский зернотрейдер, которого Glencore приобрела в 2012 г. В 2016 г. доли в компании купили Совет по инвестициям в пенсионный план Канады и Корпорация по управлению инвестициями Британской Колумбии. 30 марта 2023 г. Министерство сельского хозяйства России получило уведомление от Viterra о прекращении экспортной деятельности в России с 1 июля.

Bunge также решил продать свой маслоперерабатывающий бизнес в России. Покупателем выступил контролирующий акционер Exoil Group Карен Ванецян. В сделку входит завод по переработке подсолнечника в Воронежской области. В феврале в ООО «Бунге СНГ» сообщили о закрытии сделки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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