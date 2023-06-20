Минэнерго прокомментировало прекращение обслуживания GE газовых турбин в РФ
«Ситуация находится на постоянном контроле Минэнерго России, работа идет в тесном взаимодействии с участниками энергетической отрасли», – рассказали в министерстве. По заявлению ведомства, в России уже сейчас существует несколько предприятий, имеющих компетенции по сервису и ремонту иностранных газовых турбин различной мощности.
Минэнерго в качестве контрсанкционных мер уточнило требования к организации техобслуживания оборудования, добавили в представительстве. Также с 2022 г. реализуется механизм, регулирующий экономию ресурса газовых турбин иностранного производства.
19 июня газета «Коммерсантъ» сообщила, что вступившие в силу 18 июня санкции США могут заблокировать производителям энергооборудования возможность сохранять присутствие в РФ, – такой запрет коснется и General Electric. В самой GE подтвердили, что у компании больше не будет возможности оказывать инжиниринговые услуги в стране.
На следующий день газета со ссылкой на источники сообщила, что GE прекратила обслуживание газовых турбин в России. Собеседники газеты отметили, что американская компания ограничила доступ к мониторингу, а также может прекратить поставки оригинальных запчастей. Мощность газовых турбин компании составляет около 5 ГВт в РФ, а общая мощность энергоблоков на таких турбинах – до 8 ГВт.