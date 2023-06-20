Газета
Бизнес

Минэнерго прокомментировало прекращение обслуживания GE газовых турбин в РФ

Ведомости

Ситуация с прекращением обслуживания General Electric (GE) газовых турбин в России находится под контролем Минэнерго, заявили в пресс-службе ведомства, сообщил ТАСС. Ранее о прекращении обслуживания американской компанией газовых турбин в России писал «Коммерсантъ».

«Ситуация находится на постоянном контроле Минэнерго России, работа идет в тесном взаимодействии с участниками энергетической отрасли», – рассказали в министерстве. По заявлению ведомства, в России уже сейчас существует несколько предприятий, имеющих компетенции по сервису и ремонту иностранных газовых турбин различной мощности.

Минэнерго в качестве контрсанкционных мер уточнило требования к организации техобслуживания оборудования, добавили в представительстве. Также с 2022 г. реализуется механизм, регулирующий экономию ресурса газовых турбин иностранного производства.

19 июня газета «Коммерсантъ» сообщила, что вступившие в силу 18 июня санкции США могут заблокировать производителям энергооборудования возможность сохранять присутствие в РФ, – такой запрет коснется и General Electric. В самой GE подтвердили, что у компании больше не будет возможности оказывать инжиниринговые услуги в стране.

На следующий день газета со ссылкой на источники сообщила, что GE прекратила обслуживание газовых турбин в России. Собеседники газеты отметили, что американская компания ограничила доступ к мониторингу, а также может прекратить поставки оригинальных запчастей. Мощность газовых турбин компании составляет около 5 ГВт в РФ, а общая мощность энергоблоков на таких турбинах – до 8 ГВт.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных