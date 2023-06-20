Минэнерго прокомментировало прекращение обслуживания GE газовых турбин в РФ

На следующий день газета со ссылкой на источники сообщила, что GE прекратила обслуживание газовых турбин в России. Собеседники газеты отметили, что американская компания ограничила доступ к мониторингу, а также может прекратить поставки оригинальных запчастей. Мощность газовых турбин компании составляет около 5 ГВт в РФ, а общая мощность энергоблоков на таких турбинах – до 8 ГВт.