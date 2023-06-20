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Cisco ликвидирует одно из двух российских юрлиц

Ведомости

Американский разработчик сетевого оборудования и программного обеспечения Cisco Systems, ушедший с российского рынка, объявил о ликвидации одного из двух своих российских юрлиц – ООО «Сиско Системс», следует из сообщения на Федресурсе.

«Внеочередным общим собранием участников ООО "Сиско Системс" (Протокол от 19 июня 2023 г.) принято решение о ликвидации ООО "Сиско Системс" и назначении ликвидатора (ликвидатор – Дунькова Елена Владимировна)», – говорится в материалах.

Отмечается, что требования кредиторов могут быть заявлены в течение двух месяцев после публикации сообщения о ликвидации в журнале «Вестник государственной регистрации».

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Ранее стало известно, что две российские «дочки» Cisco завершили 2022 г. с чистым убытком в 5,5 млрд руб. Выручка ООО «Сиско системс» снизилась на 76%, до 441,2 млн руб. после 1,85 млрд руб. годом ранее. Ее чистый убыток составил 1,8 млрд руб. по итогам года по сравнению с убытком 102,4 млн руб. в 2021 г.

Выручка второй «дочки» – ООО «Сиско солюшенз» – снизилась на 84%, до 5,15 млрд руб. Ее чистый убыток составил 3,67 млрд руб. по сравнению с прибылью 1,16 млрд руб. в 2021 г. В 2021 г. Cisco заработала в России более 1 млрд руб.

Cisco объявила о приостановке всех продаж в России в марте 2022 г. после начала спецоперации на Украине, а в июне стало известно о намерении компании полностью уйти с российского и белорусского рынков. В январе этого года компания «физически уничтожила» свои материально-производственные запасы в России на сумму 1,86 млрд руб. из-за прекращения продаж продукции в России. 

Cisco на российском рынке была представлена в основном сетевым оборудованием, предназначенным в первую очередь для крупных организаций и телекоммуникационных предприятий. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных