Cisco ликвидирует одно из двух российских юрлиц

Cisco объявила о приостановке всех продаж в России в марте 2022 г. после начала спецоперации на Украине, а в июне стало известно о намерении компании полностью уйти с российского и белорусского рынков. В январе этого года компания «физически уничтожила» свои материально-производственные запасы в России на сумму 1,86 млрд руб. из-за прекращения продаж продукции в России.