Совет директоров назначил Малышева на должность гендиректора ФК «Спартак»
Совет директор ФК «Спартак-Москва» назначил Олега Малышева на должность генерального директора футбольного клуба, сообщает пресс-служба команды.
«Олег Малышев входит в Совет директоров ФК «Спартак-Москва», ранее занимал руководящие должности в одной из крупнейших консалтинговых компаний мира», – говорится в сообщении.
До этого пост гендиректора ФК занимал Евгений Мележиков, он покинул должность по соглашению сторон.
Ранее сообщалось, что домашний стадион «Спартака» может быть переименован: текущее название «Открытие Банк Арена» может быть заменено на «Лукойл Арена» к концу текущего года.