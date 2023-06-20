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Совет директоров назначил Малышева на должность гендиректора ФК «Спартак»

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Совет директор ФК «Спартак-Москва» назначил Олега Малышева на должность генерального директора футбольного клуба, сообщает пресс-служба команды.

«Олег Малышев входит в Совет директоров ФК «Спартак-Москва», ранее занимал руководящие должности в одной из крупнейших консалтинговых компаний мира», – говорится в сообщении.

До этого пост гендиректора ФК занимал Евгений Мележиков, он покинул должность по соглашению сторон.

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Ранее сообщалось, что домашний стадион «Спартака» может быть переименован: текущее название «Открытие Банк Арена» может быть заменено на «Лукойл Арена» к концу текущего года. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных