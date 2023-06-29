Роспотребнадзор создал группу по улучшению рассмотрения жалоб на работу маркетплейсов

В ведомстве отметили, что по итогам прошлого года каждое третье обращение потребителей (30%) по поводу покупки товаров было связано с работой маркетплейсов. По данным Роспотребнадзора, общий объем интернет-торговли вырос в 2022 г. до 5,7 трлн руб. и до 2,8 млрд заказов. В связи с этим в ведомстве подчеркнули, что актуальным становится вопрос развития более эффективного механизма реагирования на жалобы потребителей.