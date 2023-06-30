Акционеры «Газпрома» решили не выплачивать дивиденды за 2022 год

В «Газпроме» напомнили, что в конце августа компания решила выплатить промежуточные дивиденды. Тогда по итогам первого полугодия 2022 г. на выплату было направлено 1,2 трлн руб., что является рекордным объемом для «Газпрома» и всего российского фондового рынка, отметили в компании.