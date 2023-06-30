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Акционеры «Газпрома» решили не выплачивать дивиденды за 2022 год

Ведомости

Акционеры «Газпрома» на годовом общем собрании приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 г. Об этом говорится в сообщении компании. 

«Собрание приняло решение не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам деятельности ПАО «Газпром» в 2022 г.», – сказано в сообщении. 

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Ранее отказаться от выплат дивидендов по итогам прошлого года рекомендовал совет директоров компании. 

В «Газпроме» напомнили, что в конце августа компания решила выплатить промежуточные дивиденды. Тогда по итогам первого полугодия 2022 г. на выплату было направлено 1,2 трлн руб., что является рекордным объемом для «Газпрома» и всего российского фондового рынка, отметили в компании. 

В соответствии со своей дивидендной политикой «Газпром» выплачивает 50% от скорректированной чистой прибыли компании по МСФО. Согласно отчетности, опубликованной 23 мая, чистая прибыль «Газпрома» по МСФО в 2022 г. снизилась на 41,4% по сравнению с показателем 2021 г., до 1,23 трлн руб., писали «Ведомости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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