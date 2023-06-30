Акционеры «Газпрома» решили не выплачивать дивиденды за 2022 год
Акционеры «Газпрома» на годовом общем собрании приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 г. Об этом говорится в сообщении компании.
«Собрание приняло решение не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам деятельности ПАО «Газпром» в 2022 г.», – сказано в сообщении.
Ранее отказаться от выплат дивидендов по итогам прошлого года рекомендовал совет директоров компании.
В «Газпроме» напомнили, что в конце августа компания решила выплатить промежуточные дивиденды. Тогда по итогам первого полугодия 2022 г. на выплату было направлено 1,2 трлн руб., что является рекордным объемом для «Газпрома» и всего российского фондового рынка, отметили в компании.
В соответствии со своей дивидендной политикой «Газпром» выплачивает 50% от скорректированной чистой прибыли компании по МСФО. Согласно отчетности, опубликованной 23 мая, чистая прибыль «Газпрома» по МСФО в 2022 г. снизилась на 41,4% по сравнению с показателем 2021 г., до 1,23 трлн руб., писали «Ведомости».