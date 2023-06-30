Акционеры «Сургутнефтегаза» утвердили дивиденды за 2022 год
Собрание акционеров «Сургутнефтегаза» утвердило дивиденды за 2022 г. в размере 0,8 руб. на оба вида акций, говорится в сообщении компании.
«Объявить выплату дивиденда по привилегированной акции ПАО «Сургутнефтегаз» – 0,8 руб., по обыкновенной акции ПАО «Сургутнефтегаз» – 0,8 руб.», – говорится в сообщении.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 20 июля.
За 2021 г. «Сургутнефтегаз» выплатил дивиденды в 4,73 руб. на привилегированную акцию и 0,8 руб. на обыкновенную. Всего на выплату дивидендов было направлено 12,7% прибыли компании (513,22 млрд руб.).
Ранее сегодня стало известно, что акционеры «Газпрома» на годовом общем собрании приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 г.