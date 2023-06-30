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Бизнес

Акционеры «Сургутнефтегаза» утвердили дивиденды за 2022 год

Ведомости

Собрание акционеров «Сургутнефтегаза» утвердило дивиденды за 2022 г. в размере 0,8 руб. на оба вида акций, говорится в сообщении компании.

«Объявить выплату дивиденда по привилегированной акции ПАО «Сургутнефтегаз» – 0,8 руб., по обыкновенной акции ПАО «Сургутнефтегаз» – 0,8 руб.», – говорится в сообщении.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 20 июля.

За 2021 г. «Сургутнефтегаз» выплатил дивиденды в 4,73 руб. на привилегированную акцию и 0,8 руб. на обыкновенную. Всего на выплату дивидендов было направлено 12,7% прибыли компании (513,22 млрд руб.).

Ранее по теме: «Сургутнефтегаз» может расширить свои активы в Красноярском крае

Ранее сегодня стало известно, что акционеры «Газпрома» на годовом общем собрании приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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