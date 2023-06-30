Акционеры «Сургутнефтегаза» утвердили дивиденды за 2022 год

За 2021 г. «Сургутнефтегаз» выплатил дивиденды в 4,73 руб. на привилегированную акцию и 0,8 руб. на обыкновенную. Всего на выплату дивидендов было направлено 12,7% прибыли компании (513,22 млрд руб.).