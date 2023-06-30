Новак призвал нефтяные компании отдавать приоритет внутреннему рынку

В середине июня оптовые цены на бензин, которые росли с апреля, обновили исторический максимум. Одновременно с этим объем нефтепереработки вырос в январе – апреле на 3,2% год к году до 93,76 млн т. 14 июня министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что переработка с начала года увеличилась примерно на 4,6%.