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Бизнес

Новак призвал нефтяные компании отдавать приоритет внутреннему рынку

Ведомости

Заместитель председателя правительства Александр Новак призвал российские нефтяные компании соблюдать приоритет поставок бензина на внутренний рынок. Об этом он заявил в ходе совещания по ситуации на рынке нефтепродуктов с участием профильных компаний и госорганов.

«Вице-премьер поручил нефтяникам соблюдать приоритет поставок бензина на внутренний рынок даже в ситуации, когда экспорт кажется выгоднее, не извлекая сиюминутную выгоду в ущерб российским потребителям топлива», – сказано в сообщении правительства. Новак также дал указание проработать квотирование экспорта нефтепродуктов.

Вместе с этим Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба должны будут принять меры, чтобы не допустить «серого» экспорта нефтепродуктов. После этой работы им поручено предоставить доклад в правительство.

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В июне ФАС призвала нефтяные компании увеличить объемы продаж бензина на бирже, так как за последние пять месяцев зафиксировано снижение объемов на 7,9%. Новак поддержал предложение об увеличении максимального объема до 13% от объема производства.

В середине июня оптовые цены на бензин, которые росли с апреля, обновили исторический максимум. Одновременно с этим объем нефтепереработки вырос в январе – апреле на 3,2% год к году до 93,76 млн т. 14 июня министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что переработка с начала года увеличилась примерно на 4,6%.

28 июня в Минэнерго сообщили, что рост оптовых цен на бензин не окажет существенного влияния на стоимость топлива на заправках. Ведомство пояснило, что подорожание бензина в мае – июне связано с первой волной плановых ремонтов на НПЗ, но производство уже постепенно стабилизируется, поскольку эти работы завершаются.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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