Новак призвал нефтяные компании отдавать приоритет внутреннему рынку
Заместитель председателя правительства Александр Новак призвал российские нефтяные компании соблюдать приоритет поставок бензина на внутренний рынок. Об этом он заявил в ходе совещания по ситуации на рынке нефтепродуктов с участием профильных компаний и госорганов.
«Вице-премьер поручил нефтяникам соблюдать приоритет поставок бензина на внутренний рынок даже в ситуации, когда экспорт кажется выгоднее, не извлекая сиюминутную выгоду в ущерб российским потребителям топлива», – сказано в сообщении правительства. Новак также дал указание проработать квотирование экспорта нефтепродуктов.
Вместе с этим Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба должны будут принять меры, чтобы не допустить «серого» экспорта нефтепродуктов. После этой работы им поручено предоставить доклад в правительство.
В июне ФАС призвала нефтяные компании увеличить объемы продаж бензина на бирже, так как за последние пять месяцев зафиксировано снижение объемов на 7,9%. Новак поддержал предложение об увеличении максимального объема до 13% от объема производства.
В середине июня оптовые цены на бензин, которые росли с апреля, обновили исторический максимум. Одновременно с этим объем нефтепереработки вырос в январе – апреле на 3,2% год к году до 93,76 млн т. 14 июня министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что переработка с начала года увеличилась примерно на 4,6%.
28 июня в Минэнерго сообщили, что рост оптовых цен на бензин не окажет существенного влияния на стоимость топлива на заправках. Ведомство пояснило, что подорожание бензина в мае – июне связано с первой волной плановых ремонтов на НПЗ, но производство уже постепенно стабилизируется, поскольку эти работы завершаются.