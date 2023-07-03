Суд признал Микаила Шишханова банкротом

В середине мая суд постановил взыскать Шишханова более 83,85 млрд руб. в пользу компании «Диджитал инвест». Из документов суда следует, что «Диджитал инвест» провела ряд сделок, которые были направлены на вывод активов в подконтрольные бизнесмену фирмы. Речь идет о выдаче займов Burglen Finance Limited на сумму более 44,42 млрд руб. Взамен должник получил акции Grossgrove Limited, но их рыночная стоимость составляла лишь 1,2 млрд руб. В документах говорится, что также заем был выдан Foaliri Trading Limited. Его размер составил 12,1 млрд руб. Сделки были не обоснованы и привели к возникновению убытка на 10,8 млрд руб.