Суд признал Микаила Шишханова банкротом
Арбитражный суд Московской области признал бывшего владельца Бинбанка Микаила Шишханова банкротом. Об этом сообщили «РИА Новости» из зала суда.
По словам представителя бизнесмена, сейчас сумма неисполненных обязательств перед кредиторами в 12 000 раз превышает имеющиеся у Шишханова активы и оценивается в 853 млрд руб. При этом сам Шишханов нигде не работает, у него есть только две квартиры, добавил юрист.
В отношении бизнесмена открыта процедура реализации имущества. Уточняется, что это решение было принято по заявлению Шишханова о собственном банкротстве, которое было подано в апреле этого года. В середине июня также стало известно, что суд принял к производству заявление банка «Траст» о банкротстве Шишханова с суммой требований в 71,2 млрд руб.
В начале мая банк «Траст» подал в Высокий суд Британских Виргинских островов иск на $1 млрд против крупных международных трейдеров и компаний Микаила Шишханова. В иске «Траста» утверждается, что с 2013 по 2017 г. Шишханов, будучи в сговоре с международными сельскохозяйственными и сырьевыми трейдерами (Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo и Liberty Commodities), скрывал вывод средств Бинбанка через входящий в одну группу с ним «Рост банк» и офшорные компании, связанные с Шишхановым.
В середине мая суд постановил взыскать Шишханова более 83,85 млрд руб. в пользу компании «Диджитал инвест». Из документов суда следует, что «Диджитал инвест» провела ряд сделок, которые были направлены на вывод активов в подконтрольные бизнесмену фирмы. Речь идет о выдаче займов Burglen Finance Limited на сумму более 44,42 млрд руб. Взамен должник получил акции Grossgrove Limited, но их рыночная стоимость составляла лишь 1,2 млрд руб. В документах говорится, что также заем был выдан Foaliri Trading Limited. Его размер составил 12,1 млрд руб. Сделки были не обоснованы и привели к возникновению убытка на 10,8 млрд руб.
В 2017 г. Банк России объявил о санации Бинбанка и «Рост банка» силами Фонда консолидации банковского сектора. В апреле этого года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Банка России и взыскал с Шишханова и бывшего топ-менеджера Бинбанка 283,9 млрд руб. убытков из-за санации «Рост банка». ЦБ подал этот иск в сентябре 2020 г. Тогда же «Траст» подал против Шишханова и топ-менеджеров Бинбанка два иска на 22,7 млрд руб. и 306,5 млрд руб. соответственно. В сентябре 2020 г. суд принял решение арестовать активы Шишханова на 306,5 млрд руб.