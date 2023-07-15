SLB сообщила о прекращении поставок в Россию из-за санкций

После начала спецоперации на Украине в феврале 2022 г. SLB и ряд других иностранных нефтесервисных компаний сообщили о приостановке инвестиций в России. В январе 2023 г. агентство Reuters сообщило о расширении SLB деятельности в РФ за счет ухода конкурентов. В мае 2023 г., по данным агентства, SLB внесла ряд операционных и структурных изменений в работу своего бизнеса в России, чтобы сохранить его на фоне ужесточения санкций. В частности, компания запретила своим сотрудникам в РФ доступ к определенному ПО, системам обмена сообщениями и данным, которые хранятся в США и Великобритании.