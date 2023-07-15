SLB сообщила о прекращении поставок в Россию из-за санкций
Американская нефтесервисная компания SLB (бывшая Schlumberger) сообщила о прекращении поставок продукции и технологий в Россию, говорится в сообщении пресс-службы на сайте компании.
«Сегодня SLB объявила о прекращении поставок продукции и технологий в Россию со всех предприятий SLB по всему миру в ответ на продолжающееся расширение международных санкций. Это следует за предыдущим запретом SLB на поставки из США, Великобритании, Европейского Союза и Канады в Россию», – сообщает пресс-служба.
В компании добавили, что очень серьезно относятся к законам об экспортном контроле и экономических санкциях и выделяют «значительные ресурсы» на выполнение требований международного законодательства.
После начала спецоперации на Украине в феврале 2022 г. SLB и ряд других иностранных нефтесервисных компаний сообщили о приостановке инвестиций в России. В январе 2023 г. агентство Reuters сообщило о расширении SLB деятельности в РФ за счет ухода конкурентов. В мае 2023 г., по данным агентства, SLB внесла ряд операционных и структурных изменений в работу своего бизнеса в России, чтобы сохранить его на фоне ужесточения санкций. В частности, компания запретила своим сотрудникам в РФ доступ к определенному ПО, системам обмена сообщениями и данным, которые хранятся в США и Великобритании.
Выручка нефтесервисных компаний в России в 2022 г. достигла рекордного уровня как минимум с 2018 г. (последние доступные данные) и составила 1,79 трлн руб., писали «Ведомости» в июне со ссылкой на данные обзора Kasatkin Consulting (экс-команда Deloitte в России).