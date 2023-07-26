«Яндекс» до конца июля запустит в России новый сервис вместо «Толоки»
По информации газеты, с помощью сервиса у пользователей появится возможность зарабатывать в том числе на сборе данных об организациях и проверке наружной рекламы. В «Яндексе» подтвердили «Ведомостям», что новый сервис по разметке данных должен быть запущен до конца июля.
Сейчас у компании уже есть подобный сервис — «Толока», который вскоре перестроится на зарубежный рынок. Сервис был создан еще в 2014 г. для разметки специалистами большого количества данных, которые затем используются для машинного обучения и совершенствования поисковых алгоритмов. В 2019 г. на платформе, по официальной статистике «Яндекса», было зарегистрировано 4 млн пользователей. В компании заверили, что все пользователи «Толоки» смогут продолжить работу на новой платформе «Яндекс Задания».
По словам руководителя продуктовой команды «Яндекс Заданий» Анастасии Гуменниковой, необходимость создания нового сервиса обусловлено ростом спроса на разметку данных. В частности, за год только внутри внутри компании потребность в этой услуге увеличилась на 40%.
Уточняется, что пользователям «Яндекс Заданий» будет предложено заключить контракт с сервисом «Яндекс Крауд», который был создан в сентябре 2022 г. для привлечения сотрудников к сбору данных для обучения искусственного интеллекта, модерации контента, аналитике соцсетей и др.
25 ноября 2022 г. «Яндекс» анонсировал раздел активов группы. В компании упомянули, что рассматривают «возможность изменения корпоративной структуры, при которой управление выделяемой группой компаний будет передано менеджменту «Яндекса». Согласно планам компании, голландской Yandex N.V. перейдут лицензии на развитие четырех проектов за рубежом — беспилотников, облачных технологий, образовательного «Яндекс.Практикума» и проекта разметки данных «Толока», писал РБК.