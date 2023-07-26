«Яндекс» до конца июля запустит в России новый сервис вместо «Толоки»

Сейчас у компании уже есть подобный сервис — «Толока», который вскоре перестроится на зарубежный рынок. Сервис был создан еще в 2014 г. для разметки специалистами большого количества данных, которые затем используются для машинного обучения и совершенствования поисковых алгоритмов. В 2019 г. на платформе, по официальной статистике «Яндекса», было зарегистрировано 4 млн пользователей. В компании заверили, что все пользователи «Толоки» смогут продолжить работу на новой платформе «Яндекс Задания».