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Бизнес

«Яндекс» до конца июля запустит в России новый сервис вместо «Толоки»

Ведомости

«Яндекс» планирует создать в России новый сервис, который заменит «Толоку» — краудсорсинговую платформу «Яндекс Задания», с помощью которой самозанятые смогут за плату выполнять различные задания для обучения нейросетей. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на правовые документы «Яндекса». 

По информации газеты, с помощью сервиса у пользователей появится возможность зарабатывать в том числе на сборе данных об организациях и проверке наружной рекламы. В «Яндексе» подтвердили «Ведомостям», что новый сервис по разметке данных должен быть запущен до конца июля. 

Сейчас у компании уже есть подобный сервис — «Толока», который вскоре перестроится на зарубежный рынок. Сервис был создан еще в 2014 г. для разметки специалистами большого количества данных, которые затем используются для машинного обучения и совершенствования поисковых алгоритмов. В 2019 г. на платформе, по официальной статистике «Яндекса», было зарегистрировано 4 млн пользователей. В компании заверили, что все пользователи «Толоки» смогут продолжить работу на новой платформе «Яндекс Задания». 

По словам руководителя продуктовой команды «Яндекс Заданий» Анастасии Гуменниковой, необходимость создания нового сервиса обусловлено ростом спроса на разметку данных. В частности, за год только внутри внутри компании потребность в этой услуге увеличилась на 40%. 

Уточняется, что пользователям «Яндекс Заданий» будет предложено заключить контракт с сервисом «Яндекс Крауд», который был создан в сентябре 2022 г. для привлечения сотрудников к сбору данных для обучения искусственного интеллекта, модерации контента, аналитике соцсетей и др. 

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25 ноября 2022 г. «Яндекс» анонсировал раздел активов группы. В компании упомянули, что рассматривают «возможность изменения корпоративной структуры, при которой управление выделяемой группой компаний будет передано менеджменту «Яндекса». Согласно планам компании, голландской Yandex N.V. перейдут лицензии на развитие четырех проектов за рубежом — беспилотников, облачных технологий, образовательного «Яндекс.Практикума» и проекта разметки данных «Толока», писал РБК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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