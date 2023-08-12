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Власти Мали аннулировали разрешение Air France на полеты

Ведомости

Власти Мали отменили разрешение Air France на полеты между Парижем и Бамако, это произошло после того, как компания приостановила полеты в африканскую страну на фоне нестабильности в Нигере, сообщает AFP со ссылкой на национальное агентство гражданской авиации Мали.

7 августа Air France, как напоминает AFP, приостановила выполнение рейсов в Мали и Буркина-Фасо после закрытия воздушного пространства соседнего Нигера. Решение действовало до пятницы, 11 августа. Однако Air France в тот же день заявила, что продлила приостановку полетов до 18 августа включительно «после государственного переворота в Нигере и из-за геополитической ситуации в Сахельском регионе».

Агентство гражданской авиации в письме компании раскритиковало Air France за отсутствие предварительного уведомления и «причинение неудобств пассажирам». Предполагается, что мера будет действовать до октября.

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27 июля военные Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и о закрытии границ. Тогда же был установлен общенациональный комендантский час и приостановлена деятельность всех учреждений республики. Свои действия мятежники объяснили якобы ухудшением безопасности, экономическими и социальными проблемами.

Позже, 31 июля, ЭКОВАС, в который входят 15 государств Африканского региона, выпустил заявление о возможном применении силы, если мятежники в течение недели не восстановят конституционный порядок в стране и не освободят свергнутого президента. 6 августа срок ультиматума блока истек. За несколько часов до истечения ультиматума военное руководство Нигера объявило, что закрывает воздушное пространство страны из-за угрозы военного вторжения.

8 августа французская радиостанция RFI со ссылкой на чиновника в Нигерии сообщила, что страны Африки могут отправить контингент в 25 000 военных для вторжения в Нигер. Уточнялось, что большая часть контингента может прибыть из Нигерии.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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