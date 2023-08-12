Власти Мали аннулировали разрешение Air France на полеты

7 августа Air France, как напоминает AFP, приостановила выполнение рейсов в Мали и Буркина-Фасо после закрытия воздушного пространства соседнего Нигера. Решение действовало до пятницы, 11 августа. Однако Air France в тот же день заявила, что продлила приостановку полетов до 18 августа включительно «после государственного переворота в Нигере и из-за геополитической ситуации в Сахельском регионе».