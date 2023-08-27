СМИ: Волож попросил Евросоюз снять с него санкции

10 августа основатель «Яндекса» распространил письмо, в котором выразил несогласие с проведением спецоперации России на Украине и объяснил свой уход из компании. Предприниматель уточнил, что не живет в России с 2014 г. и его история с «Яндексом» была закончена в феврале 2022 г. Сейчас он поддерживает российских инженеров, покинувших страну, говорилось в заявлении.