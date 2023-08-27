СМИ: Волож попросил Евросоюз снять с него санкции
Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож попросил Евросоюз отменить санкции, введенные против него летом прошлого года. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Financial Times (FT).
Адвокаты предпринимателя, как отмечается в статье, попросили ЕС снять ограничения с Воложа через несколько дней после заявления, где тот выступил против проведения спецоперации на Украине. По данным FT, чиновники рассмотрят обращение сооснователя «Яндекса» в следующем месяце. Сам Волож отказался комментировать изданию свою просьбу о снятии санкций.
10 августа основатель «Яндекса» распространил письмо, в котором выразил несогласие с проведением спецоперации России на Украине и объяснил свой уход из компании. Предприниматель уточнил, что не живет в России с 2014 г. и его история с «Яндексом» была закончена в феврале 2022 г. Сейчас он поддерживает российских инженеров, покинувших страну, говорилось в заявлении.
В июне 2022 г. ЕС в рамках шестого пакета санкций против РФ ввел ограничения в отношении Воложа. После этого в «Яндексе» сообщили, что сооснователь компании покинул совет директоров и пост генерального директора группы компаний «Яндекса», а также оставил руководящие должности в международных дочерних структурах группы.