Акции «Яндекса» снизились на фоне заявлений Воложа
Стоимость акций «Яндекса» в ходе торгов на Мосбирже снижалась на 2,25% до дневного минимума 2662 руб. По состоянию на 15:00 мск она составляла 2706 руб. (-0,63%).
Снижение происходит на фоне того, что сегодня основатель «Яндекса» Аркадий Волож распространил письмо, в котором выразил несогласие с проведением спецоперации России на Украине и объяснил свой уход из компании. Предприниматель уточнил, что не живет в России с 2014 г. и его история с «Яндексом» была закончена в феврале 2022 г. Сейчас он поддерживает российских инженеров, покинувших страну, говорится в заявлении.
В июне ЕС в рамках шестого пакета санкций против РФ ввел ограничения в отношении Воложа. После этого в «Яндексе» сообщили, что сооснователь компании покинул совет директоров и пост генерального директора группы компаний «Яндекса», а также оставил руководящие должности в международных дочерних структурах группы.
В декабре он написал прощальное письмо сотрудникам компании, в котором назвал «Яндекс» проектом своей жизни. Несмотря на уход из компании, Волож по-прежнему остается ее крупнейшим акционером. По состоянию на 30 июня 2023 г. 45,1% голосующих акций «Яндекса» и 8,5% обыкновенных принадлежит семейному фонду предпринимателя LASTAR Trust.