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Инвестиции

Акции «Яндекса» снизились на фоне заявлений Воложа

Ведомости

Стоимость акций «Яндекса» в ходе торгов на Мосбирже снижалась на 2,25% до дневного минимума 2662 руб. По состоянию на 15:00 мск она составляла 2706 руб. (-0,63%).

Снижение происходит на фоне того, что сегодня основатель «Яндекса» Аркадий Волож распространил письмо, в котором выразил несогласие с проведением спецоперации России на Украине и объяснил свой уход из компании. Предприниматель уточнил, что не живет в России с 2014 г. и его история с «Яндексом» была закончена в феврале 2022 г. Сейчас он поддерживает российских инженеров, покинувших страну, говорится в заявлении.

В июне ЕС в рамках шестого пакета санкций против РФ ввел ограничения в отношении Воложа. После этого в «Яндексе» сообщили, что сооснователь компании покинул совет директоров и пост генерального директора группы компаний «Яндекса», а также оставил руководящие должности в международных дочерних структурах группы.

В декабре он написал прощальное письмо сотрудникам компании, в котором назвал «Яндекс» проектом своей жизни. Несмотря на уход из компании, Волож по-прежнему остается ее крупнейшим акционером. По состоянию на 30 июня 2023 г. 45,1% голосующих акций «Яндекса» и 8,5% обыкновенных принадлежит семейному фонду предпринимателя LASTAR Trust.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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