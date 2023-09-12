Путин пообещал подумать над созданием технологического офшора

В декабре 2022 г. Белоусов заявил, что создание благоприятных условий для инвесторов является задачей номер один для России. По его словам, после введения санкций у бизнеса появилось понимание, что выводить деньги из РФ «очень опасно», в связи с чем компании стали призывать дать им «надежные инструменты вложения денег в России».