Путин пообещал подумать над созданием технологического офшора
Необходимо рассмотреть вопрос о создании в России технологического офшора. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с модераторами тематических сессий Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Вот вы сказали о создании российского технологического офшора, <...> я с коллегами обязательно посоветуюсь», – сказал он, комментируя предложения о дополнительных инструментах для развития технологических разработок.
Путин отметил, что вице-премьер РФ Андрей Белоусов работает с бизнесом, крупными госкомпаниями над стимулированием вложения средств «в несвойственные им сферы деятельности».
В декабре 2022 г. Белоусов заявил, что создание благоприятных условий для инвесторов является задачей номер один для России. По его словам, после введения санкций у бизнеса появилось понимание, что выводить деньги из РФ «очень опасно», в связи с чем компании стали призывать дать им «надежные инструменты вложения денег в России».