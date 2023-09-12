Газета
Бизнес

Путин пообещал подумать над созданием технологического офшора

Ведомости

Необходимо рассмотреть вопрос о создании в России технологического офшора. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с модераторами тематических сессий Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Вот вы сказали о создании российского технологического офшора, <...> я с коллегами обязательно посоветуюсь», – сказал он, комментируя предложения о дополнительных инструментах для развития технологических разработок. 

Путин отметил, что вице-премьер РФ Андрей Белоусов работает с бизнесом, крупными госкомпаниями над стимулированием вложения средств «в несвойственные им сферы деятельности».

Ранее по теме: Путин поручил ускорить перевод активов бизнеса в юрисдикцию России

В декабре 2022 г. Белоусов заявил, что создание благоприятных условий для инвесторов является задачей номер один для России. По его словам, после введения санкций у бизнеса появилось понимание, что выводить деньги из РФ «очень опасно», в связи с чем компании стали призывать дать им «надежные инструменты вложения денег в России».

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных