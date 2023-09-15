Союз экспортеров зерна назвал ключевых покупателей пшеницы в новом сельхозгоду
Самыми активными покупателями российской пшеницы в первые месяцы нового сельскохозяйственного года стали государства Ближнего Востока и Северной Африки. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные председателя правления Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина за июль и август.
«В первые два месяца нового сезона Россия отгрузила на внешние рынки рекордный объем пшеницы, превысивший 9 млн т. Более двух третей российского зерна экспортируется на рынки стран Ближнего Востока и Северной Африки», – подчеркнул в документе Зернин.
Одним из основных рынков он назвал Египет. Также в новом сезоне увеличился спрос на российскую пшеницу в Алжире, Саудовской Аравии и Бангладеш. Впервые в десятку самых активных покупателей вошли Кения, Израиль, Бразилия и Йемен.
По прогнозу главы Российского зернового союза Аркадия Злочевского, в 2023-2024 сельскохозяйственном году общий объем поставок российского зерна за границу может превысить рекордный результат прошлого сезона в 60 млн т. Он отметил, что в августе страна экспортировала 7,7 млн т зерна – также рекордный показатель за месяц.