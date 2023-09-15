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Бизнес

Союз экспортеров зерна назвал ключевых покупателей пшеницы в новом сельхозгоду

Ведомости

Самыми активными покупателями российской пшеницы в первые месяцы нового сельскохозяйственного года стали государства Ближнего Востока и Северной Африки. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные председателя правления Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина за июль и август.

«В первые два месяца нового сезона Россия отгрузила на внешние рынки рекордный объем пшеницы, превысивший 9 млн т. Более двух третей российского зерна экспортируется на рынки стран Ближнего Востока и Северной Африки», – подчеркнул в документе Зернин.

Одним из основных рынков он назвал Египет. Также в новом сезоне увеличился спрос на российскую пшеницу в Алжире, Саудовской Аравии и Бангладеш. Впервые в десятку самых активных покупателей вошли Кения, Израиль, Бразилия и Йемен.

По прогнозу главы Российского зернового союза Аркадия Злочевского, в 2023-2024 сельскохозяйственном году общий объем поставок российского зерна за границу может превысить рекордный результат прошлого сезона в 60 млн т. Он отметил, что в августе страна экспортировала 7,7 млн т зерна – также рекордный показатель за месяц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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