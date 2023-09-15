Союз экспортеров зерна назвал ключевых покупателей пшеницы в новом сельхозгоду

По прогнозу главы Российского зернового союза Аркадия Злочевского, в 2023-2024 сельскохозяйственном году общий объем поставок российского зерна за границу может превысить рекордный результат прошлого сезона в 60 млн т. Он отметил, что в августе страна экспортировала 7,7 млн т зерна – также рекордный показатель за месяц.