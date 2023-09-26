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Бизнес

США отсрочили уход KFC из России из-за взноса в бюджет страны

Ведомости

Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) на несколько месяцев отложило уход Yum! Brands (владеет KFC) из России из-за требования Москвы о взносе в федеральный бюджет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу юридического отдела компании «Юнирест» (российской юрлицо Yum! Brands) Сергея Левина.

Отмечается, что это произошло, когда сделка уже была близка к завершению. Левин пояснил, что процесс поиска покупателя и согласование основных условий занял «некоторое время», затем было получено одобрение продажи акций компании правкомиссией. Однако после этого появилось еще одно условие – взнос в федеральный бюджет, который в США назвали «налогом на выход», рассказал юрист.

Левин уточнил, что это требование появилось в декабре 2022 г., после чего завершение сделки было отсрочено. Тогда компания согласовала порядок уплаты взноса, но в этот момент вмешался OFAC. «В результате урегулирование заняло довольно много времени. Мы успешно закрыли все в середине апреля», – сказал Левин. Он добавил, что «Юнирест» надеется завершить переход бренда от KFC к Rostic's в 2024 г. Ожидается, что к концу 2023 г. 60% от 1200 ресторанов в России будут принадлежать Rostic's.

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17 апреля Yum! Brands закрыла сделку по продаже российских ресторанов KFC ижевской компании «Смарт сервис». По итогам сделки компания получает 70 ресторанов и становится франчайзером для 1058 партнерских точек, которые обязана ребрендировать в Rostic’s.

Yum! Brands, владеющая брендом KFC, сообщила о приостановке инвестиций в российские активы в марте 2022 г. на фоне начала спецоперации России на Украине. Всего в РФ на конец 2021 г. было открыто более 1100 точек KFC и 50 – Pizza Hut. Из них компании принадлежали только 70 ресторанов KFC, которые в марте были закрыты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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