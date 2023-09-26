США отсрочили уход KFC из России из-за взноса в бюджет страны

Левин уточнил, что это требование появилось в декабре 2022 г., после чего завершение сделки было отсрочено. Тогда компания согласовала порядок уплаты взноса, но в этот момент вмешался OFAC. «В результате урегулирование заняло довольно много времени. Мы успешно закрыли все в середине апреля», – сказал Левин. Он добавил, что «Юнирест» надеется завершить переход бренда от KFC к Rostic's в 2024 г. Ожидается, что к концу 2023 г. 60% от 1200 ресторанов в России будут принадлежать Rostic's.