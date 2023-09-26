Target закроет девять магазинов в крупных городах США из-за роста преступности
Target – один из крупнейших американских ритейлеров – закроет девять магазинов в крупных городах, включая один в Нью-Йорке и три в Сан-Франциско, на фоне роста уровня преступности, сообщает AP со ссылкой на компанию.
Сеть столкнулась с резким ростом числа магазинных краж, которая приносит убытки, а также создает угрозу для работников и покупателей. Магазины закроются 21 октября, в их число также входят три точки в Портленде и две в Сиэтле. Target предложит затронутым работникам перевестись в другие магазины, расположенные в тех же городах.
«Мы знаем, что наши магазины играют важную роль в жизни общества, но мы можем быть успешными только если рабочая и торговая среда является безопасной для всех», – говорится в сообщении компании, которая оценила данное решение как «трудное».
Перед закрытием Target пыталась усилить безопасность своих магазинов разными способами, включая дополнительное видеонаблюдение и охрану, но ничего не помогло. Всего у сети порядка 1900 магазинов в США, однако агентство отмечает, что это решение о закрытии является «существенным», поскольку отражает фундаментальную проблему, с которой столкнулись американские ритейлеры – массовые магазинные кражи.
Гендиректор Target Брайан Корнелл и некоторые другие руководители отраслевых предприятий уже давно призывают принять меры в связи с ростом уровня преступности. В прошлом году потери сети от воровства составили до $800 млн, в этом же, согласно оценке компании, цифра может вырасти еще на $500 млн, то есть до $1,2 млрд.
Корнелл также говорил, что число нападений на сотрудников сети выросло на 120% в ходе первых пяти месяцев текущего года. Согласно данным Национальной федерации ретейлеров США, потери отрасли в результате утраты инвентаря по итогам прошлого года составили порядка $112 млрд, показатель за год вырос на 1,4%. 65% этой суммы приходится на воровство, к которому причастны в том числе организованные преступные группировки.
Одной из причин этой проблемы, на которую ранее указывали СМИ и общественность, является либерализированное законодательство в некоторых штатах, контролируемых демократами, в результате чего полиция перестала реагировать на мелкие магазинные кражи, этим и стали пользоваться нарушители. В этой связи руководители ритейлеров начали продвигать законопроект, которые позволит более эффективно бороться с воровством.