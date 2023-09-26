Target закроет девять магазинов в крупных городах США из-за роста преступности

Сеть столкнулась с резким ростом числа магазинных краж, которая приносит убытки, а также создает угрозу для работников и покупателей. Магазины закроются 21 октября, в их число также входят три точки в Портленде и две в Сиэтле. Target предложит затронутым работникам перевестись в другие магазины, расположенные в тех же городах.