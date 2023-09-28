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ФАС предложила обязать банки согласовывать все сделки по покупке конкурентов

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Министерство финансов и Банк России разработают законопроект по дополнительному контролю за сделками по покупке крупными финансовыми организациями своих конкурентов. ФАС намерена обязать банки согласовывать все сделки, сообщили в пресс-службе ведомства.

В службе пояснили, что сейчас банку необходимо согласовать сделку с ФАС, если размер активов приобретаемой кредитной организации превышает 29 млрд руб.

«По мнению ведомства, учитывая уровень концентрации в банковском секторе, сделки крупных финансовых организаций по покупке своих конкурентов должны согласовываться с антимонопольным органом независимо от величины активов финансовой организации-конкурента», – говорится в сообщении службы.

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В июне ЦБ предложил банкам объединяться друг с другом или же вокруг крупного универсального игрока – по механизму «зонтиков» и «альянсов». Однако, как писали «Ведомости», подавляющее большинство банкиров не поддержали идею ЦБ. Только 7% опрошенных «Эксперт РА» банков готовы обсуждать эту инициативу. Как крупные, так и небольшие игроки настроены бороться за свое место и сохранять суверенитет.

За первые восемь месяцев 2023 г. отечественные банки заработали рекордные 2,4 трлн руб. чистой прибыли – это соответствует показателям за весь 2021 г. За август кредитные организации получили прибыль в 353 млрд руб., что на 8% выше результата июля (327 млрд руб.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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