ФАС предложила обязать банки согласовывать все сделки по покупке конкурентов

В июне ЦБ предложил банкам объединяться друг с другом или же вокруг крупного универсального игрока – по механизму «зонтиков» и «альянсов». Однако, как писали «Ведомости», подавляющее большинство банкиров не поддержали идею ЦБ. Только 7% опрошенных «Эксперт РА» банков готовы обсуждать эту инициативу. Как крупные, так и небольшие игроки настроены бороться за свое место и сохранять суверенитет.