ФАС предложила обязать банки согласовывать все сделки по покупке конкурентов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Министерство финансов и Банк России разработают законопроект по дополнительному контролю за сделками по покупке крупными финансовыми организациями своих конкурентов. ФАС намерена обязать банки согласовывать все сделки, сообщили в пресс-службе ведомства.
В службе пояснили, что сейчас банку необходимо согласовать сделку с ФАС, если размер активов приобретаемой кредитной организации превышает 29 млрд руб.
«По мнению ведомства, учитывая уровень концентрации в банковском секторе, сделки крупных финансовых организаций по покупке своих конкурентов должны согласовываться с антимонопольным органом независимо от величины активов финансовой организации-конкурента», – говорится в сообщении службы.
В июне ЦБ предложил банкам объединяться друг с другом или же вокруг крупного универсального игрока – по механизму «зонтиков» и «альянсов». Однако, как писали «Ведомости», подавляющее большинство банкиров не поддержали идею ЦБ. Только 7% опрошенных «Эксперт РА» банков готовы обсуждать эту инициативу. Как крупные, так и небольшие игроки настроены бороться за свое место и сохранять суверенитет.
За первые восемь месяцев 2023 г. отечественные банки заработали рекордные 2,4 трлн руб. чистой прибыли – это соответствует показателям за весь 2021 г. За август кредитные организации получили прибыль в 353 млрд руб., что на 8% выше результата июля (327 млрд руб.).