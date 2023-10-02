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Бизнес

«Интер РАО» ввело ограничения на поставки электроэнергии в Китай

Ведомости

Единый оператор экспорта-импорта электроэнергии в России «Интер РАО» ввел частичные ограничения на поставки электроэнергии в Китай, сообщил «Ведомостям» представитель компании.

Он уточнил, что переговоры с Китаем пока не завершены.

При этом «Интер РАО» продолжает поставки электроэнергии в Монголию, так как власти согласились на увеличение цены, добавил он.

28 сентября представитель «Интер РАО» Александра Панина сообщила, что компания готова с 1 октября ограничить или полностью остановить поставки за пределы ЕАЭС – в Китай, Монголию, Азербайджан и Южную Осетию. По ее словам, компания направила контрагентам предложение поднять цены на электроэнергию на 7% из-за введенных правительством России экспортных пошлин.

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Панина отмечала, что рентабельность поставок за рубеж ниже 7%, в Китай – 5%, а Монголию еще меньше, поэтому компания «не может позволить оплачивать 7%-ную пошлину». По ее словам, поставки в Китай «Интер РАО» может прекратить без последствий для себя, несмотря на прописанное в контракте условие take-or-pay («бери или плати»): на текущий год прописаны нулевые объемы поставок.

21 сентября правительство сообщило, что вводит гибкие экспортные пошлины на широкий перечень товаров с привязкой к курсу рубля. Они начали действовать с 1 октября и сохранятся до конца 2024 г. Пошлина на поставки за пределы ЕАЭС составит 4–7% от таможенной стоимости товара при среднем значении курса более 80 руб./$. Не будут облагаться пошлиной нефть, газ, зерно, лесоматериалы и ряд других товаров. Панина говорила, что компания планирует обратиться в правительство с просьбой сделать исключение и для электроэнергии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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