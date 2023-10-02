«Интер РАО» ввело ограничения на поставки электроэнергии в Китай
Единый оператор экспорта-импорта электроэнергии в России «Интер РАО» ввел частичные ограничения на поставки электроэнергии в Китай, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Он уточнил, что переговоры с Китаем пока не завершены.
При этом «Интер РАО» продолжает поставки электроэнергии в Монголию, так как власти согласились на увеличение цены, добавил он.
28 сентября представитель «Интер РАО» Александра Панина сообщила, что компания готова с 1 октября ограничить или полностью остановить поставки за пределы ЕАЭС – в Китай, Монголию, Азербайджан и Южную Осетию. По ее словам, компания направила контрагентам предложение поднять цены на электроэнергию на 7% из-за введенных правительством России экспортных пошлин.
Панина отмечала, что рентабельность поставок за рубеж ниже 7%, в Китай – 5%, а Монголию еще меньше, поэтому компания «не может позволить оплачивать 7%-ную пошлину». По ее словам, поставки в Китай «Интер РАО» может прекратить без последствий для себя, несмотря на прописанное в контракте условие take-or-pay («бери или плати»): на текущий год прописаны нулевые объемы поставок.
21 сентября правительство сообщило, что вводит гибкие экспортные пошлины на широкий перечень товаров с привязкой к курсу рубля. Они начали действовать с 1 октября и сохранятся до конца 2024 г. Пошлина на поставки за пределы ЕАЭС составит 4–7% от таможенной стоимости товара при среднем значении курса более 80 руб./$. Не будут облагаться пошлиной нефть, газ, зерно, лесоматериалы и ряд других товаров. Панина говорила, что компания планирует обратиться в правительство с просьбой сделать исключение и для электроэнергии.