ФАС попросила трех крупнейших производителей обосновать цены на курицу
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила крупнейшим производителям мяса курицы – ПАО «Черкизово», ГАП «Ресурс» и АО «Приосколье» – запросы, чтобы установить обоснованность цен на продукцию, сообщила пресс-служба ведомства.
В ФАС подчеркивают, что компании «занимают коллективное доминирующее положение на товарном рынке», и допускают, что они совместно могут воздействовать на конкурентную среду как субъект с доминирующим положением.
«В связи с этим в случае злоупотребления таким положением и установления монопольно высоких цен к организациям могут быть применены меры антимонопольного реагирования, в том числе оборотные штрафы», – говорится в сообщении ведомства.
«Служба направила этим компаниям запросы с целью проведения анализа обоснованности установленных цен», – уточнили в ФАС.
Также в ведомстве напомнили, что «Черкизово» и ГАП «Ресурс» необходимо направлять в службу обоснования в случае повышения цен более чем на 5%.
Это второй за год запрос цен от птицеводов со стороны ФАС. В прошлый раз служба сообщила об этом 19 августа на фоне рекордного роста цен на тушки бройлера и филе.
По данным Национального союза птицеводов, ГАП «Ресурс» выпустила в 2022 г. 1 млн т бройлера в живом весе, группа «Черкизово» – 846 000 т, АО «Приосколье» – 455 000 т. Компании занимают три первых места рейтинга НСП по объема производства. Всего, по данным Росстата, в России в 2022 г. произвели 6,5 млн т курицы в живом весе.
В начале августа глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев прогнозировал снижение цен на все виды мяса в конце августа – начале сентября. По данным ценового мониторинга НСП, мясо бройлера на конец сентября продолжает дорожать в оптовом сегменте – до 208 руб. за кг за тушку, до 368 руб. за кг за филе. Год назад цены на эти категории не превышали 145 и 230 руб. за кг соответственно.