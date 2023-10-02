ФАС попросила трех крупнейших производителей обосновать цены на курицу

В начале августа глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев прогнозировал снижение цен на все виды мяса в конце августа – начале сентября. По данным ценового мониторинга НСП, мясо бройлера на конец сентября продолжает дорожать в оптовом сегменте – до 208 руб. за кг за тушку, до 368 руб. за кг за филе. Год назад цены на эти категории не превышали 145 и 230 руб. за кг соответственно.