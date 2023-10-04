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«Ростелеком» консолидировал разработчиков «Авроры»

Ведомости

«Ростелеком» закрыл сделку по консолидации акций в компаниях «Вотрон» и «Открытая мобильная платформа» (ОМП), которые занимаются разработкой ОС «Аврора». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

После закрытии сделки доля «Ростелекома» в разработчиках выросла с 75% до 99,9%. Владельцем оставшихся 0,1% в обоих юрлицах является «Открытая мобильная платформа – ЦР», которая принадлежит сестре владельца групп ЕСН Григория Березкина Ольге.

О том, что «Ростелеком» консолидировал почти 100% разработчиков «Авроры», «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил еще в сентябре. Однако в ЕГРЮЛ изменения в структуре собственности еще не отразились. 

В 2018 г. «Ростелеком» приобрел 75% ОМП и «Вотрона» у структур Березкина за 3,4 млрд руб. В декабре 2019 г. совет директоров «Ростелекома» проголосовал за увеличение доли в разработчике ОС до 99,9%. Позже эту директиву утвердило правительство, писали «Ведомости». Собеседник газеты тогда пояснил, что доля в 99,9% позволит «Ростелекому» быстрее проводить решения и не согласовывать их с миноритариями, обеспечит полный госконтроль.

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По информации «Коммерсанта», согласно условиям сделки, доля в 0,1% в «Вотроне» и ОМП позволит структурам Березкина продолжать получать проценты от выручки ОМП: по 5% в течение 20 лет после сделки. Сообщалось, что опцион на 24,9% «Ростелеком» может исполнить в период с марта 2021 по март 2028 г. не менее чем за 606 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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