«Ростелеком» консолидировал разработчиков «Авроры»

По информации «Коммерсанта», согласно условиям сделки, доля в 0,1% в «Вотроне» и ОМП позволит структурам Березкина продолжать получать проценты от выручки ОМП: по 5% в течение 20 лет после сделки. Сообщалось, что опцион на 24,9% «Ростелеком» может исполнить в период с марта 2021 по март 2028 г. не менее чем за 606 млн руб.