«Ростелеком» консолидировал разработчиков «Авроры»
«Ростелеком» закрыл сделку по консолидации акций в компаниях «Вотрон» и «Открытая мобильная платформа» (ОМП), которые занимаются разработкой ОС «Аврора». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.
После закрытии сделки доля «Ростелекома» в разработчиках выросла с 75% до 99,9%. Владельцем оставшихся 0,1% в обоих юрлицах является «Открытая мобильная платформа – ЦР», которая принадлежит сестре владельца групп ЕСН Григория Березкина Ольге.
О том, что «Ростелеком» консолидировал почти 100% разработчиков «Авроры», «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил еще в сентябре. Однако в ЕГРЮЛ изменения в структуре собственности еще не отразились.
В 2018 г. «Ростелеком» приобрел 75% ОМП и «Вотрона» у структур Березкина за 3,4 млрд руб. В декабре 2019 г. совет директоров «Ростелекома» проголосовал за увеличение доли в разработчике ОС до 99,9%. Позже эту директиву утвердило правительство, писали «Ведомости». Собеседник газеты тогда пояснил, что доля в 99,9% позволит «Ростелекому» быстрее проводить решения и не согласовывать их с миноритариями, обеспечит полный госконтроль.
По информации «Коммерсанта», согласно условиям сделки, доля в 0,1% в «Вотроне» и ОМП позволит структурам Березкина продолжать получать проценты от выручки ОМП: по 5% в течение 20 лет после сделки. Сообщалось, что опцион на 24,9% «Ростелеком» может исполнить в период с марта 2021 по март 2028 г. не менее чем за 606 млн руб.