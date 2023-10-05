Минпромторг передал «Восточную верфь» в управление ОСК
АСЗ стал единоличным исполнительным органом «Восточной верфи» с 31 августа 2023 г. «В целях своевременного исполнения гособоронзаказа ПАО «АСЗ» будет осуществлять полномочия общего собрания акционеров или совета директоров АО «Восточная верфь»», – говорится в сообщении.
Уточняется, что службы и подразделения обоих предприятий ведут совместную работу.
«Восточная верфь» считается одним из ведущих судостроительных предприятий на Дальнем Востоке. Она была основана еще в 1952 г., в 1994 г. предприятие преобразовали в акционеное общество. «Восточная верфь» специализируется на строительстве военных кораблей, судов снабжения и причалов для Тихоокеанского флота и ФСБ.
В октябре 2022 г. предприятие подало заявление в Арбитражный суд Приморского края с просьбой признать его банкротом. Суд принял иск к производству. Как следует из документов, истец ходатайствовал о закрытом режиме. 3 октября суд определил рассмотреть дело о признании банкротом компании в закрытом судебном заседании. Оно назначено на 15 ноября.
Министр промышленности и торговли Приморья Сергей Калитин объяснял тяжелое финансовое состояние верфи введенными против предприятия санкциями. Тогда же власти говорили, что ОСК может стать собственником предприятия и планирует вложить в завод около 12 млрд руб.
«Восточная верфь» стала первым предприятием, которое перешло под управление ОСК после того, как контроль над корпорацией на пять лет получил ВТБ. Ранее глава банка Андрей Костин, избранный в августе председателем совета директоров, заявил об «огромной финансовой дыре» в ОСК. Корпорация также приостановила закупки комплектующих для 50 строящихся гражданских судов, чтобы выяснить экономическую целесообразность контрактов.