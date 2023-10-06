Роспотребнадзор хочет вернуть проверки бизнеса в случае жалоб

Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов пояснил, что проверки сейчас разрешается проводить либо по индикаторам риска, либо при угрозе причинения вреда жизни или здоровью потребителей. По его словам, для Роспотребнадзора утвержден только один индикатор риска, связанный с признаками контрафакта. При этом индикаторов риска для контроля защиты прав потребителей пока нет, добавил он.