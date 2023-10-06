Роспотребнадзор хочет вернуть проверки бизнеса в случае жалоб
Роспотребнадзор считает необходимым вернуть проверки бизнеса в случае массовых жалоб покупателей на предприятие. Такой критерий риска Роспотребнадзор предлагает проработать Минэкономразвития, сообщают «Известия» со ссылкой на доклад ведомства о правоприменительной практике закона о защите прав потребителей.
Отмечается, что с 2013 по 2022 г. служба выявила более 56 000 нарушений по ст. 16 «Недопустимые условия договора, ущемляющие права покупателей», из них 15 100 – в розничной торговле, а 9500 – в финансовых услугах.
В документах Роспотребнадзора говорится, что практически каждый второй договор, который проанализировала служба, содержал условия, ущемляющие права потребителей. В частности, компании учитывали в них платные услуги без согласия потребителя, прописывали возможность для бизнеса в одностороннем порядке отказаться и расторгнуть соглашения и др.
Ранее правительство продлило на 2023 г. мораторий на проверки бизнеса. В секретариате вице-премьера Дмитрия Григоренко уточнили, что постановление не подразумевает полного отказа от проверок, теперь в России применяется риск-ориентированный подход.
Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов пояснил, что проверки сейчас разрешается проводить либо по индикаторам риска, либо при угрозе причинения вреда жизни или здоровью потребителей. По его словам, для Роспотребнадзора утвержден только один индикатор риска, связанный с признаками контрафакта. При этом индикаторов риска для контроля защиты прав потребителей пока нет, добавил он.
В секретариате Григоренко отметили, что жалобы потребителей могут быть учтены Роспотребнадзором в индикаторах риска. Там пояснили, что это позволить пресекать нарушения и принимать меры реагирования вплоть до привлечения виновных лиц к ответственности. В Минэкономразвития подчеркнули, что проведение проверок по индикаторам риска в России не ограничено.