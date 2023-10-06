Минтранс опроверг информацию о кратном росте цен на такси
Сообщения о кратном росте цен на такси по всей России не соответствуют действительности, в большинстве регионов стоимость услуги не изменилась, сообщила пресс-служба Минтраса РФ.
«В большинстве регионов цены не изменились, в некоторых субъектах наблюдался небольшой рост (от 1 до 5%), что является следствием начала учебного года и возвращением населения из отпусков», – приводит сообщение ТАСС.
В ведомстве добавили, что вместе с региональными властями, ФАС и перевозчиками проводят мониторинг ситуации с ценами в некоторых регионах.
5 октября замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко сообщил, что в среднем по РФ цены на такси выросли на 5%, но в отдельных регионах удорожание составило 44%, передавал РБК. Всего, по его словам, услуги такси стали дороже в половине регионов, еще в 45% цены не изменились, а в 5% – снизились. Главной причиной удорожания он назвал недостаточную готовность регионов к реализации закона о такси перед его вступлением в силу с 1 сентября.
Ранее стало известно, что стоимость 1 км поездки на такси достигла в июне рекордных 32,53 руб. С начала апреля 2021 г. цены на поездки на такси начали непрерывно расти. Тогда средняя стоимость поездки в расчете на 1 км пути составляла 25,69 руб. Самый сильный прирост был зафиксирован в первом полугодии 2023 г. – в июне услуги такси подорожали на 4,03% по сравнению с январем.
В конце декабря 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон о регулировании работы такси. Документ содержит нормы, касающиеся требований к водителю такси, а также к внешнему и внутреннему виду автомобиля. Кроме того, согласно принятому закону, перевозчик обязан в течение шести месяцев хранить данные о заказах и предоставлять их по требованию правоохранительных органов.
В России с осени заработала федеральная государственная информсистема (ФГИС) «Легковое такси». Система Минтранса, писали ранее «Ведомости», будет агрегатором сведений о таксистах и о компаниях, в которых они работают: ФИО, названия компаний, данные о выданных разрешениях на деятельность такси, данные водительских удостоверений и проч. Хранить все эти данные будет СИЦ Минтранса.