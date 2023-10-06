Минтранс опроверг информацию о кратном росте цен на такси

5 октября замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко сообщил, что в среднем по РФ цены на такси выросли на 5%, но в отдельных регионах удорожание составило 44%, передавал РБК. Всего, по его словам, услуги такси стали дороже в половине регионов, еще в 45% цены не изменились, а в 5% – снизились. Главной причиной удорожания он назвал недостаточную готовность регионов к реализации закона о такси перед его вступлением в силу с 1 сентября.