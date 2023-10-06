X5 Group сообщила о тестировании магазинов малых форматов

«У нас есть подразделение "Х5 для бизнеса", где мы будем тестировать модель франшизы для маленьких магазинов. В ближайшие месяцы планируем запустить пилотный проект – магазины "Около"», – сказал он на ежегодной конференции ритейлера Х5 Dialog.