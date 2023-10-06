X5 Group сообщила о тестировании магазинов малых форматов
«У нас есть подразделение "Х5 для бизнеса", где мы будем тестировать модель франшизы для маленьких магазинов. В ближайшие месяцы планируем запустить пилотный проект – магазины "Около"», – сказал он на ежегодной конференции ритейлера Х5 Dialog.
Как отметили на конференции, речь идет о магазинах площадью от 90 до 150 кв. м.
X5 Group управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик». В середине августа группа отчиталась о выручке до 772,04 млрд руб. по МСФО за II квартал 2023 г. Читая прибыль ритейлера увеличилась на 15,9% до 29,489 млрд руб.
За первое полугодие компания получила выручку в 1,47 трлн руб. (рост на 17,3%), сообщали в X5. Чистая прибыль увеличилась на 36,8% до 41,6 млрд руб., EBITDA сократилась на 2,9% до 100,4 млрд руб. Рентабельность EBITDA составила 6,8% против 8,3% в аналогичный период годом ранее.