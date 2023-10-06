Газета
Бизнес

X5 Group сообщила о тестировании магазинов малых форматов

Ведомости

X5 Retail Group планирует запустить пилотный проект с магазинами малого формата «Около», сообщил директор по стратегии и развитию бизнеса группы Владимир Салахутдинов, пишут «РИА Новости».

«У нас есть подразделение "Х5 для бизнеса", где мы будем тестировать модель франшизы для маленьких магазинов. В ближайшие месяцы планируем запустить пилотный проект – магазины "Около"», – сказал он на ежегодной конференции ритейлера Х5 Dialog.

Ранее по теме: Сеть «Виктория» может обойтись ритейлеру Х5 Group в 9 млрд рублей

Как отметили на конференции, речь идет о магазинах площадью от 90 до 150 кв. м.

X5 Group управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик». В середине августа группа отчиталась о выручке до 772,04 млрд руб. по МСФО за II квартал 2023 г. Читая прибыль ритейлера увеличилась на 15,9% до 29,489 млрд руб.

За первое полугодие компания получила выручку в 1,47 трлн руб. (рост на 17,3%), сообщали в X5. Чистая прибыль увеличилась на 36,8% до 41,6 млрд руб., EBITDA сократилась на 2,9% до 100,4 млрд руб. Рентабельность EBITDA составила 6,8% против 8,3% в аналогичный период годом ранее.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных