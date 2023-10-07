Сергей Гордеев перестал владеть контрольным пакетом ПИКа
Доля предпринимателя Сергея Гордеева в капитале девелоперской компании ПИК уменьшилась на 20% – с 52,49% до 32,49%, то есть стала ниже контрольной. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Гордеев владел долей через компании: Фонд ХРЕФ (Лихтенштейн), ООО «ПИК+» (Москва), ООО «Ледамен» (Калининград), «Летиоса холдинг лимитед» (Кипр) и «Сиридика лимитед) (Кипр). Одновременно сообщается, что долю в 20% приобрело АО «Центральная трастовая компания».
26 стало известно, что Гордеев выставил на продажу два торгово-развлекательных центра: «Саларис» на Киевском шоссе и «Павелецкая плаза» рядом с Павелецким вокзалом. Предполагалось, что сумма сделки может составить более 40 млрд руб.