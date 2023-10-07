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Бизнес

Сергей Гордеев перестал владеть контрольным пакетом ПИКа

Ведомости

Доля предпринимателя Сергея Гордеева в капитале девелоперской компании ПИК уменьшилась на 20% – с 52,49% до 32,49%, то есть стала ниже контрольной. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Гордеев владел долей через компании: Фонд ХРЕФ (Лихтенштейн), ООО «ПИК+» (Москва), ООО «Ледамен» (Калининград), «Летиоса холдинг лимитед» (Кипр) и «Сиридика лимитед) (Кипр). Одновременно сообщается, что долю в 20% приобрело АО «Центральная трастовая компания».

Ранее по теме: Акционер ПИК Сергей Гордеев выставил на продажу два торгово-развлекательных центра

26 стало известно, что Гордеев выставил на продажу два торгово-развлекательных центра: «Саларис» на Киевском шоссе и «Павелецкая плаза» рядом с Павелецким вокзалом. Предполагалось, что сумма сделки может составить более 40 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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