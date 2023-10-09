ФАС возбудила дело против «Промсорта» из-за повышения цен на арматуру на 25%

В ФАС пояснили, что служба провела мониторинг цен на арматуру и зафиксировала их рост на 25% с августа по октябрь, хотя стоимость лома черных металлов и железорудного сырья оставалась стабильной и не способствовала росту цен. Ведомство отмечает, что на рынках других видов металлопродукции цены изменились в пределах 5%. В ходе мониторинга цен на строительные материалы служба установила, что «Промсорт», а также «УК Новосталь-М», «Мечел» и «Евраз», занимают доминирующее положение на рынке.