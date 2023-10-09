ФАС возбудила дело против «Промсорта» из-за повышения цен на арматуру на 25%
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против группы компаний «Промсорт» в связи с повышением цен на арматуру, сообщила пресс-служба ведомства.
Дело возбуждено по признакам нарушения п. 1 ч. 1 ст. 10 закона «О защите конкуренции» – установление, поддержание монопольно высокой или монопольно низкой цены товара. В группу «Промсорт» (ранее «Тулачермет-Сталь») входит несколько структур – ООО «Промсорт», ООО «Промсорт-Тула», ООО «Промсорт-Калуга», АО «НЛМК-Урал».
В ФАС пояснили, что служба провела мониторинг цен на арматуру и зафиксировала их рост на 25% с августа по октябрь, хотя стоимость лома черных металлов и железорудного сырья оставалась стабильной и не способствовала росту цен. Ведомство отмечает, что на рынках других видов металлопродукции цены изменились в пределах 5%. В ходе мониторинга цен на строительные материалы служба установила, что «Промсорт», а также «УК Новосталь-М», «Мечел» и «Евраз», занимают доминирующее положение на рынке.
В ФАС также сослались на информацию от Минпромторга и Минстроя, по данным которых «Промсорт» повысил цену на внутреннем рынке на 20-25%. Мониторинг ФАС подтвердил это.
«Установленная группой компаний «Промсорт» цена на арматуру превышает сумму необходимых для ее производства и реализации расходов и прибыли», – подчеркнули в ведомстве. Служба проанализирует причины изменения цены. Если вина компаний будет установлена, то им грозит оборотный штраф.
Помимо этого, ФАС направила доминирующим на рынке компаниям запросы об обоснованности цен.
21 сентября Минпромторг сообщил, что предложил металлургам проработать варианты снижения стоимости арматуры для строительства объектов по региональным или государственным заказам. 29 сентября стало известно, что министерство направило в ФАС запрос для выдачи производителям арматуры предписания о необоснованном росте цен.