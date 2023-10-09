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ФАС возбудила дело против «Промсорта» из-за повышения цен на арматуру на 25%

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против группы компаний «Промсорт» в связи с повышением цен на арматуру, сообщила пресс-служба ведомства.

Дело возбуждено по признакам нарушения п. 1 ч. 1 ст. 10 закона «О защите конкуренции» – установление, поддержание монопольно высокой или монопольно низкой цены товара. В группу «Промсорт» (ранее «Тулачермет-Сталь») входит несколько структур – ООО «Промсорт», ООО «Промсорт-Тула», ООО «Промсорт-Калуга», АО «НЛМК-Урал».

В ФАС пояснили, что служба провела мониторинг цен на арматуру и зафиксировала их рост на 25% с августа по октябрь, хотя стоимость лома черных металлов и железорудного сырья оставалась стабильной и не способствовала росту цен. Ведомство отмечает, что на рынках других видов металлопродукции цены изменились в пределах 5%. В ходе мониторинга цен на строительные материалы служба установила, что «Промсорт», а также «УК Новосталь-М», «Мечел» и «Евраз», занимают доминирующее положение на рынке.

В ФАС также сослались на информацию от Минпромторга и Минстроя, по данным которых «Промсорт» повысил цену на внутреннем рынке на 20-25%. Мониторинг ФАС подтвердил это.

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«Установленная группой компаний «Промсорт» цена на арматуру превышает сумму необходимых для ее производства и реализации расходов и прибыли», – подчеркнули в ведомстве. Служба проанализирует причины изменения цены. Если вина компаний будет установлена, то им грозит оборотный штраф.

Помимо этого, ФАС направила доминирующим на рынке компаниям запросы об обоснованности цен.

21 сентября Минпромторг сообщил, что предложил металлургам проработать варианты снижения стоимости арматуры для строительства объектов по региональным или государственным заказам. 29 сентября стало известно, что министерство направило в ФАС запрос для выдачи производителям арматуры предписания о необоснованном росте цен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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