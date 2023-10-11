«Интер РАО» собирается увеличить рентабельность поставок электроэнергии в Китай

2 октября оператор ввел частичные ограничения на поставки электроэнергии в Китай, сообщили «Ведомостям» в компании. При этом «Интер РАО» продолжает поставки электроэнергии в Монголию, так как власти согласились на увеличение цены. 28 сентября сообщалось, что компания готова с 1 октября ограничить или полностью остановить поставки за пределы ЕАЭС, в том числе в Китай и Монголию, а также Азербайджан и Южную Осетию.