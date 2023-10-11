Газета
Бизнес

«Интер РАО» собирается увеличить рентабельность поставок электроэнергии в Китай

Ведомости

Российский оператор экспорта-импорта электроэнергии «Интер РАО» предложил увеличить рентабельность своих поставок электроэнергии в Китай за счет потребителей энергосистемы Дальнего Востока, пишет «Коммерсантъ».

Регулятор искусственно ограничивает маржинальность продажи электроэнергии в Китай в размере 5%, а оставшиеся средства направляются на снижение тарифов на Дальнем Востоке. С 1 октября пошлина составляет 7%, что делает поставку для «Интер РАО» убыточной, говорится в материале. 

Проработку изменений регулирования рентабельности поставок подтвердили в самом «Интер РАО». По данным газеты, идею поддержали в Минэнерго, а замминистра энергетики Павел Сниккарс в письме к главе ведомства Александру Новаку пояснял, что увеличение рентабельности позволит сохранить и, возможно, увеличить поставки энергии в КНР.

2 октября оператор ввел частичные ограничения на поставки электроэнергии в Китай, сообщили «Ведомостям» в компании. При этом «Интер РАО» продолжает поставки электроэнергии в Монголию, так как власти согласились на увеличение цены. 28 сентября сообщалось, что компания готова с 1 октября ограничить или полностью остановить поставки за пределы ЕАЭС, в том числе в Китай и Монголию, а также Азербайджан и Южную Осетию.

В первом полугодии 2023 г. «Интер РАО» снизила чистую прибыль по МСФО на 12% до 67,8 млрд руб. Показатель EBITDA сократился на 13,8% до 88,4 млрд руб. Во II квартале «Интер РАО» получила EBITDA в размере 34,66 млрд руб. (+1,85% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г.)

30 августа председатель правления компании Борис Ковальчук заявил, что «Интер РАО» ожидает сокращения EBITDA и чистой прибыли по итогам 2023 г. По его словам, снижение будет примерно таким же, как в первом полугодии текущего года.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных