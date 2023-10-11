«Интер РАО» собирается увеличить рентабельность поставок электроэнергии в Китай
Регулятор искусственно ограничивает маржинальность продажи электроэнергии в Китай в размере 5%, а оставшиеся средства направляются на снижение тарифов на Дальнем Востоке. С 1 октября пошлина составляет 7%, что делает поставку для «Интер РАО» убыточной, говорится в материале.
Проработку изменений регулирования рентабельности поставок подтвердили в самом «Интер РАО». По данным газеты, идею поддержали в Минэнерго, а замминистра энергетики Павел Сниккарс в письме к главе ведомства Александру Новаку пояснял, что увеличение рентабельности позволит сохранить и, возможно, увеличить поставки энергии в КНР.
2 октября оператор ввел частичные ограничения на поставки электроэнергии в Китай, сообщили «Ведомостям» в компании. При этом «Интер РАО» продолжает поставки электроэнергии в Монголию, так как власти согласились на увеличение цены. 28 сентября сообщалось, что компания готова с 1 октября ограничить или полностью остановить поставки за пределы ЕАЭС, в том числе в Китай и Монголию, а также Азербайджан и Южную Осетию.
В первом полугодии 2023 г. «Интер РАО» снизила чистую прибыль по МСФО на 12% до 67,8 млрд руб. Показатель EBITDA сократился на 13,8% до 88,4 млрд руб. Во II квартале «Интер РАО» получила EBITDA в размере 34,66 млрд руб. (+1,85% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г.)