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Бизнес

Новак допустил либерализацию экспорта топлива

Ведомости

Власти при необходимости могут либерализовать экспорт нефтепродуктов, заявил вице-премьер Александр Новак в эфире «Россия-1».

Новак отметил, что в России нельзя допустить затоваривания и снижения переработки на нефтеперерабатывающих заводах.

«Поэтому при необходимости экспорт будет либерализовываться. Но ранее принятые меры, которые с 6 октября вступили в силу, они обеспечат сохранение необходимого объема поставок на внутренний рынок», – подчеркнул он (цитата по ТАСС).

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21 сентября правительство России ввело полный бессрочный («до стабилизации ситуации») запрет на экспорт дизтоплива и бензина. Но 6 октября были приняты дополнительные меры, среди которых – снятие ограничения на экспорт дизеля, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом, при условии, что компания поставляет на внутренний рынок не менее 50% произведенного топлива. Решение было принято для предотвращения затоваривания хранилищ, при этом мера позволит сохранить загрузку НПЗ, пояснял Новак.

Кроме того, кабмин решил восстановить топливный демпфер, увеличить долю продажи дизеля на бирже с 9,5 до 12,5%, а бензина 5-го класса – с 13 до 15%, а также ввести заградительную пошлину на нефтепродукты в размере 50 000 руб. за т для поставщиков, которые покупают продукты для перепродажи.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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