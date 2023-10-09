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Экономика

Новак объяснил решение о частичном снятии запрета на экспорт дизеля

Ведомости

Решение о частичном снятии запрета на экспорт дизельного топлива принято для предотвращения затоваривания хранилищ, при этом мера позволит сохранить загрузку НПЗ. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе совещания с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

«Мера по запрету свою задачу выполнила. Решение принято было для недопущения затоваривания хранилищ и последующего снижение переработки на крупнейших нефтеперерабатывающих заводах», – сказал он. 

Новак напомнил, что такая мера действует при условии, что компании поставляют не менее половины произведенного дизеля на внутренний рынок. По его словам, это позволит сохранить загрузку системообразующих НПЗ и «даст дополнительный стимул компаниям с исторически более высокой долей экспорта» поставлять топливо на внутренний рынок.

Вице-премьер подчеркнул, что в России продолжает действовать запрет на экспорт бензина и на экспорт дизеля железнодорожным транспортом.

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21 сентября правительство РФ ввело полный бессрочный («до стабилизации ситуации») запрет на экспорт дизтоплива и бензина. Однако 6 октября были приняты дополнительные меры, среди которых – снятие ограничения на экспорт дизеля, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом, при условии, что компания поставляет на внутренний рынок не менее 50% произведенного топлива.

Кроме того, кабмин решил восстановить топливный демпфер, увеличить долю продажи дизеля на бирже с 9,5 до 12,5%, а бензина 5-го класса – с 13 до 15%, а также ввести заградительную пошлину на нефтепродукты в размере 50 000 руб. за тонну для поставщиков, которые покупают продукты для перепродажи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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