Новак объяснил решение о частичном снятии запрета на экспорт дизеля
Решение о частичном снятии запрета на экспорт дизельного топлива принято для предотвращения затоваривания хранилищ, при этом мера позволит сохранить загрузку НПЗ. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе совещания с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
«Мера по запрету свою задачу выполнила. Решение принято было для недопущения затоваривания хранилищ и последующего снижение переработки на крупнейших нефтеперерабатывающих заводах», – сказал он.
Новак напомнил, что такая мера действует при условии, что компании поставляют не менее половины произведенного дизеля на внутренний рынок. По его словам, это позволит сохранить загрузку системообразующих НПЗ и «даст дополнительный стимул компаниям с исторически более высокой долей экспорта» поставлять топливо на внутренний рынок.
Вице-премьер подчеркнул, что в России продолжает действовать запрет на экспорт бензина и на экспорт дизеля железнодорожным транспортом.
21 сентября правительство РФ ввело полный бессрочный («до стабилизации ситуации») запрет на экспорт дизтоплива и бензина. Однако 6 октября были приняты дополнительные меры, среди которых – снятие ограничения на экспорт дизеля, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом, при условии, что компания поставляет на внутренний рынок не менее 50% произведенного топлива.
Кроме того, кабмин решил восстановить топливный демпфер, увеличить долю продажи дизеля на бирже с 9,5 до 12,5%, а бензина 5-го класса – с 13 до 15%, а также ввести заградительную пошлину на нефтепродукты в размере 50 000 руб. за тонну для поставщиков, которые покупают продукты для перепродажи.