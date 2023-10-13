«РИА Новости» узнало о планах создать Ил-212 для замены в войсках Ан-26 и Ан-72
В России планируется создать новый легкий военно-транспортный самолет Ил-212 для замены в Вооруженных силах (ВС) РФ парка самолетов Ан-26 и Ан-72. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник.
«Проект Ил-112В будет существенно переработан и получит новую маркировку – Ил-212», – сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что сохранится бортовое оборудование и авионика самолета, а также фюзеляж. Среди обновлений – турбореактивные двигатели ПД-8 вместо турбовинтовых ТВ-117С. Также будут изменены крыло самолета и шасси и установлены новые топливная и гидросистема, добавил источник.
По словам собеседника, двигатели ПД-8 у Ил-212 установят над крылом, чтобы «обеспечить эксплуатацию нового самолета с неподготовленных полос и грунтовых аэродромов» и не допустить попадания в них мусора и предметов с земли. Он отметил, что все еще разрабатываются показатели дальности, грузоподъемности и габаритов грузовой кабины. В то же время он подчеркнул, что у самолета будет большая грузоподъемность «за счет более мощных двигателей».
11 октября министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа на предприятии ПАО «Ил» – «Авиастар» Объединенной авиастроительной корпорации (входит в «Ростех»). Тогда он заявил, что российские разработчики смогли найти решение, связанное с легкими транспортными самолетами, которые должны будут заменить Ан-72 и Ан-26. По его словам, осталось понять, как быстро это решение можно воплотить в жизнь.