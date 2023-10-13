«РИА Новости» узнало о планах создать Ил-212 для замены в войсках Ан-26 и Ан-72

По словам собеседника, двигатели ПД-8 у Ил-212 установят над крылом, чтобы «обеспечить эксплуатацию нового самолета с неподготовленных полос и грунтовых аэродромов» и не допустить попадания в них мусора и предметов с земли. Он отметил, что все еще разрабатываются показатели дальности, грузоподъемности и габаритов грузовой кабины. В то же время он подчеркнул, что у самолета будет большая грузоподъемность «за счет более мощных двигателей».