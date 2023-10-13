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«РИА Новости» узнало о планах создать Ил-212 для замены в войсках Ан-26 и Ан-72

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В России планируется создать новый легкий военно-транспортный самолет Ил-212 для замены в Вооруженных силах (ВС) РФ парка самолетов Ан-26 и Ан-72. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник.

«Проект Ил-112В будет существенно переработан и получит новую маркировку – Ил-212», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сохранится бортовое оборудование и авионика самолета, а также фюзеляж. Среди обновлений – турбореактивные двигатели ПД-8 вместо турбовинтовых ТВ-117С. Также будут изменены крыло самолета и шасси и установлены новые топливная и гидросистема, добавил источник.

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По словам собеседника, двигатели ПД-8 у Ил-212 установят над крылом, чтобы «обеспечить эксплуатацию нового самолета с неподготовленных полос и грунтовых аэродромов» и не допустить попадания в них мусора и предметов с земли. Он отметил, что все еще разрабатываются показатели дальности, грузоподъемности и габаритов грузовой кабины. В то же время он подчеркнул, что у самолета будет большая грузоподъемность «за счет более мощных двигателей».

11 октября министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа на предприятии ПАО «Ил» – «Авиастар» Объединенной авиастроительной корпорации (входит в «Ростех»). Тогда он заявил, что российские разработчики смогли найти решение, связанное с легкими транспортными самолетами, которые должны будут заменить Ан-72 и Ан-26. По его словам, осталось понять, как быстро это решение можно воплотить в жизнь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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