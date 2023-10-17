Продажи настоек в России выросли на 24,6%
С января по сентябрь 2023 г. продажи ликеро-водочных изделий с крепостью свыше 25% (настоек, биттеров и др.) увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. на 24,6% до 9,9 млн дал, продажи коньяка выросли на 10,5% до 9,7 млн дал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.
При этом популярность водки у россиян снизилась на 0,3% до 55,6 млн дал. В общей сложности за девять месяцев 2023 г. в России было продано 164,3 млн дал алкоголя (+4,4% относительно того же периода прошлого года). При подсчете не учитывались продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.
В целом продажи спиртных напитков с крепостью выше 9% выросли на 3% до 84,2 млн дал. Несмотря на рост продаж ликеро-водочных изделий крепостью выше 25%, за девять месяцев было реализовано на 88,4% меньше таких напитков с крепостью до 25% – всего 174 000 дал.
Продажи слабоалкогольных напитков выросли на 17,5% до 12,9 млн дал. Россияне также стали чаще покупать ликерные вина и виноградосодержащие напитки с этиловым спиртом: с января по сентябрь было продано 881 000 дал (+75,2% год к году) и 1,23 млн дал (+33,2%) соответственно. В то же время упали на 80,3% продажи виноградосодержащих напитков без этилового спирта – до 667 300 дал.
Кроме того, за девять месяцев россияне приобрели 41,9 млн дал виноградных вин (+5,9%) и 13,4 млн дал игристых вин (+9,9%). Продажи плодовой алкогольной продукции выросли на 18,2% до 9,1 млн дал.
Ранее Минфин предложил с 1 января 2024 г. проиндексировать минимальные цены на коньяк, бренди, водку и ликеро-водочные изделия. Согласно проекту приказа, минимальная розничная стоимость 0,5 л водки составит 299 руб. вместо 281 руб., бренди (и другой продукции из виноградного, винного и др. материалов) – 403 руб. вместо 375 руб., а коньяка – 556 руб. вместо 517 руб. Минимальная отпускная цена на бренди составит 311 руб. (289 руб. ранее), на коньяк – 427 руб. (397 руб.). Оптовые цены вырастут на бренди до 327 руб. (304 руб. ранее), на коньяк – до 450 руб. (419 руб.).