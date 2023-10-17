Продажи настоек в России выросли на 24,6%

Продажи слабоалкогольных напитков выросли на 17,5% до 12,9 млн дал. Россияне также стали чаще покупать ликерные вина и виноградосодержащие напитки с этиловым спиртом: с января по сентябрь было продано 881 000 дал (+75,2% год к году) и 1,23 млн дал (+33,2%) соответственно. В то же время упали на 80,3% продажи виноградосодержащих напитков без этилового спирта – до 667 300 дал.