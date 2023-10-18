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Суд признал банкротом российскую «дочку» Google

Ведомости

Арбитражный суд Москвы признал банкротом российскую дочернюю компанию Google, сообщает «РИА Новости».

Согласно проколу собрания кредиторов, на котором в августе было принято решение обратиться в суд с требованием ввести конкурсное производство, общая сумма требований кредиторов с правом голоса, включенных в реестр, составляет 20,18 млрд руб. Основная часть – 19,51 млрд руб. – приходится на долг перед налоговой службой.

Со ссылкой на временного управляющего компании Валерия Таляровского «РИА Новости» пишут, что общий размер требований кредиторов, включенных в реестр, составляет 53,6 млрд руб. (32,8 млрд приходится на медиахолдинг «Царьград»).

Компания обратилась в суд с заявлением о собственном банкротстве 16 июня 2022 г. В «Гугл» пояснили, что решение связано с «невозможностью исполнения денежных обязательств». В декабре прошлого года в отношении компании ввели процедуру наблюдения.

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В сентябре временный управляющий компании Валерий Таляровский опубликовал заключение о наличии признаков преднамеренного банкротства «Гугл». Проанализировав деятельность компании с марта 2019 г. по декабрь 2022 г., он установил, что за этот период коэффициент абсолютной ликвидности юрлица значительно сократился. На это повлияло в том числе увеличение текущих обязательств в виде роста кредиторской задолженности и появления задолженности по выплате дивидендов в размере 10 млрд руб.

Российская «дочка» Google обратилась в суд с заявлением о собственном банкротстве, «поскольку все денежные средства должника направляются на счет судебного пристава-исполнителя». В отчете сказано, что ухудшение динамики финансового положения компании обусловлено в том числе невыплатой компанией штрафов за неудаление запрещенной информации (ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ). В частности, «Гугл» была оштрафована 27 декабря 2021 г. на 7,221 млрд руб., 20 июля 2022 г. компания была повторно оштрафована на 21,077 млрд руб.

Также управляющий отметил, что «дочка» Google осуществляла списания стоимости внеоборотных и оборотных активов, «мотивировав решение тем, что существует неопределенность в непрерывности действий». В результате это привело к «существенному сокращению стоимости активов» компании, за счет которых она могла погасить часть обязательств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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