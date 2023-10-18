Суд признал банкротом российскую «дочку» Google

В сентябре временный управляющий компании Валерий Таляровский опубликовал заключение о наличии признаков преднамеренного банкротства «Гугл». Проанализировав деятельность компании с марта 2019 г. по декабрь 2022 г., он установил, что за этот период коэффициент абсолютной ликвидности юрлица значительно сократился. На это повлияло в том числе увеличение текущих обязательств в виде роста кредиторской задолженности и появления задолженности по выплате дивидендов в размере 10 млрд руб.