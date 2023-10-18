Шведская Bonava расторгла соглашение с RBI и продает бизнес армянской компании

Шведский девелопер объявил о своем уходе с российского рынка в марте 2022 г. и с тех пор предпринимает уже третью попытку продать бизнес в Петербурге. В начале октября 2022 г. Bonava сообщила, что продаст активы в Санкт-Петербурге застройщику G-Group с офисом в Казани за 5,9 млрд руб. В ноябре же G-Group заявила о выходе из сделки из-за долгих сроков ее согласования российскими властями.