Шведская Bonava расторгла соглашение с RBI и продает бизнес армянской компании
Шведский девелопер Bonava расторг соглашение о продаже активов в Санкт-Петербурге местной группе RBI и заключил новое с армянской компанией Star Development, следует из пресс-релиза компании.
Уточняется, что покупатель получил разрешение на приобретение активов от «специального комитета», созданного для наблюдения за передачей бизнеса. Bonava ожидает, что в IV квартале российский антимонопольный орган одобрит сделку. Шведская компания уже получила платеж в около 50 млн евро. В Bonava добавили, что после завершения сделка принесет прибыль в размере около 550 млн шведских крон.
О том, что девелопер заключил соглашение с RBI Group, Bonava объявила в мае 2023 г. Сделка не состоялась, так как группа не получила разрешение от «специального комитета». Тогда уточнялось, что сумма сделки составит около 3,3 млрд руб. (440 000 шведских крон).
Шведский девелопер объявил о своем уходе с российского рынка в марте 2022 г. и с тех пор предпринимает уже третью попытку продать бизнес в Петербурге. В начале октября 2022 г. Bonava сообщила, что продаст активы в Санкт-Петербурге застройщику G-Group с офисом в Казани за 5,9 млрд руб. В ноябре же G-Group заявила о выходе из сделки из-за долгих сроков ее согласования российскими властями.