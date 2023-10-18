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Бизнес

Шведская Bonava расторгла соглашение с RBI и продает бизнес армянской компании

Ведомости

Шведский девелопер Bonava расторг соглашение о продаже активов в Санкт-Петербурге местной группе RBI и заключил новое с армянской компанией Star Development, следует из пресс-релиза компании.

Уточняется, что покупатель получил разрешение на приобретение активов от «специального комитета», созданного для наблюдения за передачей бизнеса. Bonava ожидает, что в IV квартале российский антимонопольный орган одобрит сделку. Шведская компания уже получила платеж в около 50 млн евро. В Bonava добавили, что после завершения сделка принесет прибыль в размере около 550 млн шведских крон.

О том, что девелопер заключил соглашение с RBI Group, Bonava объявила в мае 2023 г. Сделка не состоялась, так как группа не получила разрешение от «специального комитета». Тогда уточнялось, что сумма сделки составит около 3,3 млрд руб. (440 000 шведских крон).

Шведский девелопер объявил о своем уходе с российского рынка в марте 2022 г. и с тех пор предпринимает уже третью попытку продать бизнес в Петербурге. В начале октября 2022 г. Bonava сообщила, что продаст активы в Санкт-Петербурге застройщику G-Group с офисом в Казани за 5,9 млрд руб. В ноябре же G-Group заявила о выходе из сделки из-за долгих сроков ее согласования российскими властями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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